Milan, Moreira il nuovo Theo Hernandez? Numeri a confronto dopo le prime presenze

Tre presenze, tre gol e un impatto immediato sul Milan. Diego Moreira ha impiegato pochissimo tempo per conquistare l’attenzione dei tifosi: dopo l’esordio contro la Juventus, ha firmato la rimonta sul campo della Lazio e segnato il definitivo 3-0 contro il Lecce. Un avvio che suggerisce un confronto con un altro giocatore capace di lasciare il segno grazie alle accelerazioni e alla capacità di attaccare la porta: Theo Hernandez.

Moreira può diventare il nuovo Theo? Per rispondere servirà tempo, ma un primo paragone numerico è già possibile. Il riferimento sono le prime tre presenze individuali in Serie A con la maglia rossonera, escludendo coppe e amichevoli.

Moreira parte più forte: tre gol nelle prime tre presenze

Il nuovo acquisto di Ruben Amorim ha concentrato le sue reti in due partite. All’Olimpico, entrando dopo l’intervallo, ha segnato la doppietta che ha permesso al Milan di recuperare lo svantaggio di due gol contro la Lazio. Contro il Lecce è arrivata un’altra risposta dalla panchina: recupero del pallone, accelerazione e conclusione vincente davanti a Falcone.

Il bilancio è di tre gol nelle prime tre presenze in campionato. Un impatto realizzativo superiore a quello registrato da Theo Hernandez all’inizio della sua avventura milanista.

Come cominciò Theo Hernandez al Milan: il confronto

Il francese esordì in Serie A nel derby del 21 settembre 2019, perso 2-0 contro l’Inter. Le successive apparizioni arrivarono contro Torino e Fiorentina: anche in quelle occasioni non trovò la rete. Il primo gol rossonero sarebbe arrivato alla quarta presenza, il 5 ottobre, nella vittoria per 2-1 sul campo del Genoa.

Presenza in Serie A Moreira: partita Gol Theo Hernandez: partita Gol 1ª Juventus-Milan 1-1 0 Milan-Inter 0-2 0 2ª Lazio-Milan 2-2 2 Torino-Milan 2-1 0 3ª Milan-Lecce 3-0 1 Milan-Fiorentina 1-3 0 Totale 3 presenze 3 3 presenze 0

Confronto tra le prime tre presenze individuali in Serie A con il Milan: stagione 2026/27 per Moreira, 2019/20 per Theo Hernandez. Escluse coppe e amichevoli.

Il nuovo Theo? Un impatto promettente, con compiti diversi

Il confronto premia Moreira sul piano dei gol, ma riguarda giocatori con compiti differenti. Theo partiva da terzino sinistro; il belga, utilizzato da Amorim anche sulla trequarti, può agire più vicino alla porta. Le accelerazioni richiamano una qualità del francese, senza rendere sovrapponibili i due profili.

Per Moreira la prossima sfida sarà confermare questa efficacia quando aumenteranno spazio e responsabilità. Tre presenze non bastano per misurare un percorso, ma sono state sufficienti per mostrare al Milan una risorsa capace di cambiare le partite.