Milan, Zazzaroni controcorrente: “Nutro dubbi su Amorim”

Ivan Zazzaroni ha espresso perplessità significative sulla gestione tattica del Milan di Amorim, evidenziando come il tecnico portoghese stenti ancora a trovare l’assetto giusto.

Amorim e il Milan: la sensazione di un teorema incompiuto

Le critiche del direttore del Corriere dello Sport vanno oltre il semplice giudizio di risultato. Zazzaroni sostiene che il Milan, al di là dei punti raccolti, non ha ancora brillato nelle prime giornate di campionato. Ma il punto centrale della sua analisi riguarda il modo in cui Amorim sta costruendo la squadra.

“Si ha spesso la sensazione di assistere alla dimostrazione di un teorema, più che alla costruzione di una squadra“.

Scrive il giornalista, tracciando un quadro di una squadra ancora in bilico tra i principi tattici del nuovo allenatore e l’applicazione pratica sul campo.

Milan e Juventus: il primo mese non sorride alle big

Interessante notare come Zazzaroni accosti il Milan alla Juventus nel suo commento generale sulla Serie A. Entrambe le squadre, secondo l’opinionista e direttore, non hanno ancora espresso il loro potenziale nonostante i risultati raggiunti. Per il Milan, il giudizio è più cauto, con dubbi espliciti sulla capacità di Amorim.

La stagione è ancora alle battute iniziali, ma il confronto è interessante perché sottolinea come entrambi i progetti stiano attraversando una fase di assestamento. Mentre la Juventus può contare su una continuità organizzativa, il Milan ha optato per un cambio radicale di rotta.

Cosa serve al Milan per uscire dalla fase di transizione

Come può il Milan accelerare il processo di adattamento? Amorim ha bisogno che i giocatori migliori siano messi nella posizione di esprimere il massimo. Il tecnico deve semplificare gli schemi iniziali e costruire progressivamente la sua filosofia tattica, evitando di sovraccaricare la squadra con troppe variabili contemporaneamente.

I prossimi mesi saranno decisivi. Se il Milan continuerà a proporre un calcio teorico senza concretezza, le critiche si moltiplicheranno. Se invece Amorim troverà il modo di coniugare i suoi principi con la qualità dei singoli giocatori, il progetto potrà decollare. Zazzaroni ha tracciato una linea di demarcazione: il Milan non può permettersi di restare sospeso tra due mondi, quello del passato e quello del nuovo tecnico, per troppo tempo ancora.