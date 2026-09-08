Milan multato dal Giudice Sportivo: cifra e motivo

Milan sanzionato dal Giudice Sportivo della Serie A con un’ammenda di 3.000 euro per responsabilità oggettiva. La multa riguarda il ritardo ingiustificato nell’ingresso in campo al secondo tempo.

Milan e il ritardo di due minuti: la decisione del Giudice Sportivo

Nella 21ª giornata del campionato, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione al club rossonero per aver provocato un ritardo di circa due minuti nell’avvio della seconda frazione di gioco. La nota ufficiale specifica che il ritardo era ingiustificato e che il Milan è stato colpito a titolo di responsabilità oggettiva, dunque indipendentemente dall’intenzionalità. Elemento aggravante: la recidiva, che ha portato a mantenere la cifra della multa senza sconti.

Questa tipologia di sanzione rientra nelle violazioni procedurali che la Serie A monitora costantemente. Il protocollo prevede che le squadre rispettino tempi precisi per il rientro in campo, sia nel primo che nel secondo tempo. Il Milan ha infranto questa regola e la conseguenza è immediata: ammenda amministrativa senza possibilità di ricorso sulla responsabilità oggettiva.

Recidiva: il Milan già noto al Giudice Sportivo per infrazioni simili

La menzione della recidiva nella sentenza indica che non è la prima volta che il club rossonero commette questa infrazione. Il precedente comportamento aggrava il giudizio, anche se non modifica l’importo della sanzione in questo caso specifico. Tuttavia, ulteriori violazioni potrebbero portare a sanzioni progressivamente più severe, fino a possibili provvedimenti più drastici come il rinvio di gare o l’obbligo di giocare a porte chiuse.

Le società di Serie A ricevono regolarmente richiami ufficiali su questi aspetti organizzativi. Il ritardo nell’ingresso in campo compromette il calendario televisivo e crea disordine nella gestione della partita. Per questo motivo, il Giudice Sportivo applica le ammende con coerenza, indipendentemente dalla squadra coinvolta.

Il Milan dovrà ora prestare maggiore attenzione ai tempi di rientro negli impegni futuri. Una terza violazione potrebbe esporre il club a sanzioni ben più significative, sia dal punto di vista economico che disciplinare. La gestione organizzativa della squadra durante le partite rimane un aspetto su cui anche i club più importanti devono mantenere standard elevati.

Nelle prossime giornate di campionato, il Milan avrà l’occasione di dimostrare una gestione impeccabile sotto questo profilo, evitando così ulteriori ammende e concentrandosi esclusivamente sulla competizione sportiva in campo.