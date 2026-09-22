Milan, nove partite in 29 giorni: il tour de force che mette alla prova Amorim

Dal 11 ottobre all’8 novembre il Milan affronta un ciclo infernale: nove match in ventinove giorni, con una partita ogni settantadue ore. Un ritmo che mette alla prova la gestione tattica e fisica di Rúben Amorim.

I rossoneri rientrano dalla sosta internazionale con undici punti conquistati in cinque giornate di Serie A. Tre vittorie e due pareggi hanno portato il Diavolo a due lunghezze dal terzetto di testa composto da Inter, Roma e Lazio. Dieci reti segnate e sole quattro subite raccontano di una squadra che crea e difende con continuità. Il passo falso al debutto europeo rimane ancora da riscattare in un girone unico di Europa League dove restano sette partite per centrare la qualificazione.

Il calendario rossonero: dalle trasferte alle sfide europee

Il ciclo si apre al Mapei Stadium contro il Sassuolo e prosegue con avversari di peso. Atalanta e Bologna rappresentano ostacoli significativi in campionato, mentre il 31 ottobre arriva il derby contro l’Inter, momento clou di questo periodo. In parallelo, gli impegni europei contro RB Salisburgo, Bournemouth e Ferencváros richiedono energie specifiche. Cinque delle nove partite si disputeranno in trasferta, allontanando il Milan dalla protezione di San Siro proprio quando il ritmo accelera.

La densità delle sfide non è casuale: è la conseguenza diretta di una stagione compressa dove le pause internazionali rimangono fisse e i calendari si sovrappongono. Amorim non potrà contare su riposi lunghi tra le gare. La media di una partita ogni 72 ore trasforma ogni recupero in una risorsa preziosa, ogni allenamento in una scelta tattica che incide direttamente sulla formazione successiva.

Amorim e il turnover: mantenere l’ossatura tattica

La gestione della rosa diventa il fattore decisivo di questo mese e mezzo. Amorim dovrà varare un turnover scientifico, dosando le energie senza compromettere l’equilibrio tattico che ha iniziato a costruire.

Mantenere il passo delle primissime in Serie A mentre si risale la china in Europa League richiede una doppia strategia. Alcune partite vedranno rotazioni significative, altre conserveranno l’undici tipo. Il derby contro l’Inter rappresenta il momento in cui il turnover non sarà più negoziabile: quella sfida esige le migliori risorse disponibili, indipendentemente dai carichi di lavoro precedenti.

Dopo l’8 novembre, il Milan avrà una seconda pausa internazionale per riprendere fiato. In quel momento, il Diavolo avrà percorso un tratto decisivo della stagione. Nove partite in ventinove giorni determineranno se la squadra di Amorim ha le spalle larghe per competere su più fronti o se il tour de force lascerà segni tattici e fisici difficili da recuperare. Il calendario del Milan non è un dettaglio: è il vero banco di prova del progetto tecnico rossonero.