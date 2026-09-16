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Milan, nuovo collaboratore in arrivo per Cardinale: ecco Fontanella-Khan

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Milan, nuovo collaboratore in arrivo per Cardinale: ecco Fontanella-Khan
Cardinale inserisce una nuova figura nel Milan: ecco James Fontanella-Khan
James Fontanella-Khan entra nel Milan di Cardinale

Gerry Cardinale si affiancherà di una nuova figura per il suo Milan: è in arrivo James Fontanella-Khan, giornalista pronto a lasciare iil Financial Times per sposare la causa rossonera nel ruolo di Chief Corporate Affairs Officer.

Nuovo ingresso nel Milan, in arrivo James Fontanella-Khan

Il Milan rinforza ulteriormente la sua struttura dirigenziale con l’intervento diretto di Gerry Cardinale. Il presidente rossonero, infatti, ha trovato un accordo per mettere sotto contratto James Fontanella-Khan, il quale lascerà la redazione del Financial Times alla fine di ottobre per sposare il progetto del Diavolo. Secondo quanto riportato da Breaker Media – testata degli USA – assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer a partire dal mese di novembre. La sua figura avrà un ruolo cardine per curare l’aspetto finanziario del Milan, data la necessità di un profilo di esperienza per seguire senza intoppi i progetti come il nuovo stadio.

Fontanella-Khan e Cardinale, una conoscenza dal passato

La domanda potrebbe sorgere spontanea? Chi è Fontanella-Khan e come mai Cardinale ha pescato da una rivista una figura per rinforzare un’azienda forte come il Milan? La risposta è da cercare nel passato, precisamente a 6 mesi fa (marzo 2026), quando il giornalista aveva intervistato a Milanello il proprietario del club e del gruppo RedBird. Inoltre, ci sono anche trascorsi nel mondo del calcio: Fontanella-Khan, infatti, è stato portiere per le giovanili di un club di Serie A tra gli anni ’90 e i primi anni ’00.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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