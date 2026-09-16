Milan, nuovo collaboratore in arrivo per Cardinale: ecco Fontanella-Khan

Gerry Cardinale si affiancherà di una nuova figura per il suo Milan: è in arrivo James Fontanella-Khan, giornalista pronto a lasciare iil Financial Times per sposare la causa rossonera nel ruolo di Chief Corporate Affairs Officer.

Nuovo ingresso nel Milan, in arrivo James Fontanella-Khan

Il Milan rinforza ulteriormente la sua struttura dirigenziale con l’intervento diretto di Gerry Cardinale. Il presidente rossonero, infatti, ha trovato un accordo per mettere sotto contratto James Fontanella-Khan, il quale lascerà la redazione del Financial Times alla fine di ottobre per sposare il progetto del Diavolo. Secondo quanto riportato da Breaker Media – testata degli USA – assumerà il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer a partire dal mese di novembre. La sua figura avrà un ruolo cardine per curare l’aspetto finanziario del Milan, data la necessità di un profilo di esperienza per seguire senza intoppi i progetti come il nuovo stadio.

Fontanella-Khan e Cardinale, una conoscenza dal passato

La domanda potrebbe sorgere spontanea? Chi è Fontanella-Khan e come mai Cardinale ha pescato da una rivista una figura per rinforzare un’azienda forte come il Milan? La risposta è da cercare nel passato, precisamente a 6 mesi fa (marzo 2026), quando il giornalista aveva intervistato a Milanello il proprietario del club e del gruppo RedBird. Inoltre, ci sono anche trascorsi nel mondo del calcio: Fontanella-Khan, infatti, è stato portiere per le giovanili di un club di Serie A tra gli anni ’90 e i primi anni ’00.