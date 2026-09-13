Milan, Pedullà esalta Moreira: “Lui più altri 10, è un Diavolo!”

Diego Moreira si è preso la scena in casa Milan. In un momento complicatissimo come la gara di ieri, il suo ingresso in campo è stato decisivo, con una doppietta e uno spirito davvero apprezzabile, tanto che in vari lo vorrebbero come titolare fisso dei rossoneri.

Pedullà consiglia Amorim: “Moreira più altri 10”

Il Milan è riuscito a strappare un punto importante in casa della Lazio dopo una gara complicatissima e, su questo punto guadagnato, c’è sicuramente lo zampino di Diego Moreira. Il nuovo arrivo, acquistato per 50 milioni dallo Strasburgo, è finito sotto i riflettori dopo l’esordio dimenticabile contro la Juventus. Tuttavia, la prestazione di ieri potrebbe cambiare il suo destino: sarà titolare? In molti ne sarebbero d’accordo, a partire dal giornalista Alfredo Pedullà.

Ecco le sue parole su YouTube:

“Per me deve essere Moreira più 10. Sai, ha giocato male a Torino, ma chi ha giocato bene a Torino? […] È entrato un diavolo. È entrato un diavolo vero nel secondo tempo. Ha cambiato la partita lui da solo. Questo è un grande giocatore, l’ha dimostrato nei due gol, ma anche l’impatto che ha avuto, non si è fermato, ha cercato il terzo, ha circondato l’avversario, ha dato adrenalina alla squadra”.

Chi farebbe spazio al belga?

La possibile promozione nell’XI titolare di Diego Moreira provocherebbe conseguenti scelte di esclusioni da parte di mister Amorim. Ma chi scivolerebbe in panchina al posto del belga? Seppur lo stesso giocatore abbia espresso la sua preferenza nel ricoprire la fascia destra, è più probabile che – anche in seguito alle prestazioni negative – scivoli in panchina Pervis Estupinan. Dunque, il dubbio maggiore sarebbe nel duello con Davide Bartesaghi, ma ci sarebbe un’altra soluzione: schierarlo a destra al posto di Chukwueze, che però ha la massima stima del mister.