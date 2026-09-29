Milan, per la difesa Kim ma non solo: resistano le candidature di Inacio e Tiago Gabriel

Già ieri è emersa l’indiscrezione su un possibile approdo di Kim Min-Jae al Milan nel corso del prossimo mercato, con il Bayern Monaco che sarebbe disposto ad aprire alla sua cessione in caso di offerta congrua. Tuttavia, per i rossoneri resistono due profili alternativi.

Milan, Kim costa 25 milioni: alternative Inacio e Gabriel

Trovano conferme le voci che accostano il difensore centrale sudcoreano, Kim Min-Jae, al Milan. Infatti, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha rivelato dell’interesse rossonero per il muro ex Napoli, valutato 25 milioni di euro dal Bayern Monaco, club proprietario del cartellino. Ma non è finita qui: benché l’ex Napoli sia in pole, la dirigenza del Diavolo tiene vive le piste Gonçalo Inacio e Tiago Gabriel. I due difensori rispettivamente di Sporting Lisbona e Lecce piacevano già in estate, ma partono dietro nelle quotazioni, anche per un discorso economico.

Chi sarebbe più funzionale per Amorim?

Si tratta certamente di 3 accostamenti di livello per il Milan, che in questo inizio di stagione ha schierato quasi sempre Gila, De Winter e Pavlovic: un trio difensivo praticamente intoccabile, malgrado le tante rotazioni di Amorim. Eppure, questi 3 profili dovrebbero essere considerati come potenziali titolari. A livello di integrazione, Tiago Gabriel sarebbe il migliore: stessa nazionalità del mister e ampia conoscenza del campionato, al pari di Kim (che ha militato in Serie A nel 2022/23). Per Inacio, invece, sarebbe necessaria un po’ di pazienza, ma è un giocatore di caratura internazionale, così come il collega asiatico.