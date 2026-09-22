Milan, Pulisic e Saelemaekers restano a Milanello: il vantaggio di Amorim nella sosta

Due big dell’attacco del Milan rimangono a disposizione di Amorim durante la sosta per le Nazionali. Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers non sono stati convocati rispettivamente da Pochettino e van Bommel.

Pulisic e Saelemaekers: il lusso di una sosta costruttiva

Mentre 15 giocatori rossoneri rispondono alle chiamate internazionali, il tecnico portoghese beneficia di un’eccezione rara nel panorama calcistico. Pulisic è stato esentato dagli impegni statunitensi dal commissario tecnico Mauricio Pochettino, che ha preferito gestire le forze dell’esterno dopo il recente recupero fisico. Medesima scelta del Belgio con Mark van Bommel, che ha escluso Saelemaekers dalla lista dei convocati. La sosta diventa così un’opportunità tattica concreta per Amorim, il quale potrà affinare gli schemi offensivi con due dei propri interpreti più importanti.

La pausa fino al 29 settembre, quando riprenderanno gli allenamenti, rappresenta un vantaggio non da poco. Amorim avrà modo di lavorare in profondità senza le pressioni delle competizioni internazionali, costruendo automatismi con Pulisic e Saelemaekers. Il prossimo match ufficiale arriva domenica 11 ottobre al Mapei Stadium contro il Sassuolo: quasi due settimane per consolidare la nuova impostazione tattica.

L’infermeria complica il quadro: Comotto in dubbio

Quale è lo stato di salute del centrocampo? Secondo il Corriere dello Sport, Christian Comotto presenta un problema alla caviglia che richiede monitoraggio quotidiano. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico rossonero per evitare ricadute. Si tratta di un’incognita che Amorim dovrà gestire con cautela nei prossimi giorni.

Il resto della rosa disponibile a Milanello comprende difensori di qualità come Gila, Gabbia, Terracciano, Tomori e Diawara. In mediana, oltre al dubbio Comotto, c’è Ruben Loftus-Cheek. Nel reparto offensivo, agli esterni Pulisic e Saelemaekers si aggiunge Omari Hutchinson. Lo staff aggregherà anche giovani del Milan Futuro per mantenere l’intensità degli allenamenti tattici ed atletici.

La sosta rappresenta dunque un’occasione rara per il Milan di affinare il proprio gioco. Amorim avrà a disposizione Pulisic e Saelemaekers per lavorare sui dettagli offensivi, mentre la ripresa degli allenamenti fissata al 29 settembre darà il via a una preparazione specifica verso il ciclo autunnale. Il tour de force che attende il Milan richiede una base tattica solida: questa pausa potrebbe fornire proprio quella continuità che serve per arrivare pronti al Sassuolo.