Milan, Pulisic è una garanzia: spunta l’offerta di Cardinale per il rinnovo!

Pulisic ha riconquistato il Milan con due prestazioni decisive e il club prepara un rinnovo fino al 2031 con ingaggio da 5 milioni più bonus. A riportarlo è TMW.

Pulisic: il ritorno in campo che cambia tutto

Christian Pulisic ha invertito la rotta in pochi giorni. Un assist contro la Lazio e un gol al Lecce hanno trasformato il giudizio su una stagione iniziata male, tra panchine e condizione fisica ancora da ritrovare. Due risultati che hanno messo a segno quattro punti in classifica e riacceso la centralità dell’americano nel progetto RedBird.

Il trequartista classe 1998 aveva iniziato la stagione lontano dal campo, vittima di una preparazione insufficiente per via di un infortunio nel Mondiale. Con Allegri aveva mostrato scarsa continuità realizzativa, tanto che lo scorso anno il Milan aveva respinto senza tentennamenti gli approcci della MLS, nonostante il desiderio di molti club americani di riportarlo in patria. Quella scelta, oggi, appare completamente giustificata. Pulisic è un elemento su cui il club ha deciso di investire ancora.

Pulisic e Moreira in campo con la maglia del Milan

Cardinale accelera: l’offerta da 5 milioni fino al 2031

Il contratto di Pulisic scade nel 2027, ma il Milan detiene un’opzione per prolungare di un anno fino al 2028. Tuttavia, la proprietà non intende fermarsi a questo compromesso. Cardinale sta preparando un rinnovo fino al 2031 con un significativo aumento dell’ingaggio: dai 4 milioni netti attuali a 5 milioni più bonus, allineandolo ai giocatori più pagati della rosa rossonera.

Questa mossa non è casuale. Arriva nel momento in cui Ruben Amorim ha scelto di puntare su Pulisic come elemento centrale del suo progetto tattico. L’allenatore portoghese vede nel numero 11 un giocatore funzionale ai suoi schemi. Il rinnovo rappresenta dunque una conferma economica della fiducia totale riposta nell’americano, sia dal nuovo tecnico che dalla proprietà.

Le trattative non sono ancora partite ufficialmente, ma il club ha già definito la propria proposta. Pulisic dovrà decidere se accettare questa visione di futuro rossonero o se valutare altre opzioni. Tuttavia, dopo il rendimento recente e l’intesa trovata con Amorim, uno scenario di allontanamento appare improbabile.