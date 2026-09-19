Milan, Pulisic verso la titolarità: è alla ricerca del primo gol annuale

Il momento di Christian Pulisic è arrivato: lo statunitense si prepara a tornare in campo da titolare dopo mesi, per la prima volta sotto la gestione Amorim. Servono la sua esperienza e i suoi gol – che mancano da troppo tempo – per uscire da un momento di crisi.

Pulisic titolare in Milan-Lecce: serve il gol

Christian Pulisic, è arrivato il tuo momento! Oramai è finito il tempo degli esperimenti, il Milan deve vincere e Ruben Amorim lo sa bene. Per questo motivo lo statunitense tornerà a essere un punto fermo dell’attacco rossonero in occasione del match contro il Lecce, l’ultimo prima della sosta. Come segnala Tuttosport, sarà il suo primo gettone stagionale nell’XI titolare, occasione in cui dovrà sbloccarsi da una crisi lunga un anno solare. Infatti, nel 2026 non ha ancora trovato la rete: tifosi e squadra lo aspettano con ansia, consci della sua importanza. D’altronde, contro la Lazio ha già confezionato un assist, ricordando quanto possa essere decisivo per la causa del Diavolo.

L’ultimo gol di Capitan America

L’astinenza da gol si fa sentire per Christian Pulisic. Teoricamente, un gol nel 2026 è arrivato, ma con la maglia degli Stati Uniti di Pochettino, in occasione di un’amichevole contro il Senegal di maggio. In maglia rossonera, invece, bisogna tornare al 28 dicembre 2025, l’ultimo match dello scorso anno solare: Milan-Verona 3-0, quando la squadra allora gestita da Allegri viaggiava a gonfie vele e se la giocava testa a testa con l’Inter, sognando grandi obiettivi. Da lì in poi, buio assoluto.