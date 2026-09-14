Il Milan punta Demirović a gennaio: tentativo per i 35 milioni

Ermedin Demirović è entrato nel mirino del Milan per il mercato invernale. Secondo quanto rivela fussball-news.de, il club rossonero ha già avviato osservazioni dirette sull’attaccante dello Stoccarda.

Gli scout milanisti hanno seguito con attenzione le prestazioni del bosniaco nelle ultime settimane, inviando rapporti positivi alla dirigenza. Rúben Amorim l’ha inserito tra le priorità della sua lista di rinforzi. Il tecnico portoghese cerca un profilo specifico: un centravanti fisicamente robusto capace di pressare alto e lavorare senza palla. Demirović possiede esattamente queste caratteristiche, unite alla capacità di gestire palloni spalle alla porta e coinvolgere i compagni in fase offensiva.

Il Milan muove i primi passi: contatti in vista di gennaio

Al momento non esistono trattative formali tra le due società. La dirigenza lombarda però valuterà l’apertura di contatti diretti quando il mercato invernale si avvicinerà, per sondare le condizioni economiche dell’operazione. Lo Stoccarda non ha fretta di vendere: il contratto di Demirović scade nel 2028 e il club tedesco non subisce pressioni immediate. La posizione è cristallina però: una proposta formale deve raggiungere i 35 milioni di euro fissi per avviare discussioni concrete.

La valutazione attuale del giocatore si attesta intorno ai 22 milioni. La richiesta tedesca include anche bonus legati alle prestazioni e una percentuale su eventuali futuri trasferimenti, elementi che potrebbero far lievitare il costo totale dell’operazione oltre la soglia iniziale.

Juventus, Galatasaray e Leeds: il Milan non è solo

Quale posizione assume il Milan nella corsa a Demirović? Al momento la più concreta. La Juventus, il Galatasaray e il Leeds United hanno manifestato interesse nelle precedenti finestre di mercato e continuano a monitorare il bosniaco, ma le indiscrezioni indicano nel club rossonero il protagonista più attivo della trattativa.

La competizione è reale tuttavia. Più club europei hanno Demirović nelle loro agende interne. La Premier League, la Serie A e la Super Lig turca rappresentano mercati alternativi credibili per l’attaccante. Se il Milan intende muoversi concretamente, dovrà accelerare le operazioni prima che altri club alzino le offerte.

Gennaio porterà chiarimenti su questa vicenda. Il mercato invernale raramente produce trasferimenti di questa portata, specialmente per attaccanti di rilievo. Demirović rappresenta però un’eccezione potenziale: Amorim ha individuato un profilo funzionale al suo progetto, e la dirigenza milanista potrebbe decidere di investire risorse significative per rinforzare il reparto offensivo già a metà stagione.