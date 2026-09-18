Milan, Ramos convocato dalla Nazionale: può ritrovare la giusta fiducia?

Gonçalo Ramos risponde alla chiamata del Portogallo. Jorge Jesus, nuovo commissario tecnico lusitano, ha inserito l’attaccante del Milan nella lista dei convocati per il ciclo di quattro partite di Nations League.
Ramos e il ritorno in Nazionale con Jesus
Il cambio in panchina della Nazionale portoghese segna una nuova fase per il calcio del Paese. Jorge Jesus prende il posto precedente e convoca subito i suoi giocatori per affrontare il girone di Nations League. Ramos figura tra i prescelti, confermando il suo status di elemento di riferimento per la nazionale.
Il ciclo internazionale inizia il 24 settembre con Portogallo-Galles. Segue il 27 settembre la trasferta in Norvegia. Il 1 ottobre il Portogallo affronta la Danimarca, mentre il 4 ottobre chiude in casa contro la Norvegia. Quattro appuntamenti ravvicinati che metteranno alla prova la gestione tattica di Jesus e la condizione fisica dei suoi uomini.
Gonçalo Ramos avrà così modo di mantenersi in forma con la sua Nazionale e di acquisire minutaggio oltre che maggiore fiducia dopo un inizio deludente in Serie A. Il ritorno dagli impegni con il Portogallo avverrà in una fase delicata del campionato italiano, dove il Milan continua a navigare in acque complicate sotto la guida di Amorim.
La convocazione di Ramos da parte di Jesus conferma la fiducia del nuovo commissario tecnico portoghese verso l’attaccante rossonero. Nel contesto della stagione del Milan, gli impegni di Nations League rappresentano un’occasione per il giocatore di mantenere continuità agonistica e di confrontarsi con avversarie di livello europeo, elementi che potranno rivelarsi utili al rientro in Serie A.