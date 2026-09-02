Milan, retroscena di mercato su Tiago Gabriel: è saltato l’accordo!

Tiago Gabriel esulta durante una partita del Lecce in maglia bianca e gialla

Tiago Gabriel al Milan non è un’operazione andata a buon fine. La decisione finale è stata annunciata dal responsabile dell’area tecnica del Lecce.

Tiago Gabriel rifiuta il trasferimento: le ragioni della scelta

Il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, ha confermato in conferenza stampa che il giocatore aveva concrete possibilità di trasferirsi, ma alla fine l’addio non si è concretizzato:

“Lo abbiamo fortemente voluto, era sulla bocca di tutti. Non c’erano le condizioni per concludere un’operazione vantaggiosa per il club, siamo una società solida che può permettersi il lusso di non vendere un calciatore importante”. Tiago Gabriel esulta al gol con il Lecce

Il Milan resta con Tomori

Per via del mancato acquisto di un altro difensore centrale, già da ieri sera il Milan ha deciso di ripuntare nuovamente su Fikayo Tomori. L’ex Chelsea nelle ultime settimane era rimasto fuori rosa per scelta tecnica di Amorim, che non lo riteneva funzionale al suo nuovo progetto di ricrescita rossonera.

Adesso, però, l’inglese è tornato a disposizione del tecnico e della squadra, con la voglia di prendersi il posto da titolare in mezzo ad una difesa già ben strutturata.