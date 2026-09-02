Milan, terminati gli slot per le cessioni in prestito: cosa cambia per il prossimo mercato

Warren Bondo rimane al Milan ma con una strada sbarrata: il centrocampista francese potrà lasciare il club solo a titolo definitivo, non in prestito. Ruben Amorim lo ha escluso dal progetto sin dall’inizio della preparazione.

Bondo e il Milan: sei slot esauriti per i prestiti esteri

Il club rossonero ha saturato la quota massima di cessioni temporanee verso l’estero. Con Fofana trasferito in prestito al Siviglia, il Milan ha raggiunto il limite di sei giocatori in prestito internazionale. La lista include anche Kostic, Gimenez, Nkunku, Athekame e Odogu. Questo significa che Bondo, se dovesse partire, non potrà farlo attraverso una formula temporanea.

Il centrocampista francese è tornato a Milanello dopo una stagione alla Cremonese, ma Amorim lo ha subito messo fuori dal progetto tecnico. Non ha nemmeno partecipato al raduno iniziale della squadra né alla tournée estiva, segnale inequivocabile della sua esclusione. Eppure, fino all’ultimo giorno del mercato europeo, il Milan ha sperato di piazzarlo, soprattutto in Francia dove c’erano stati contatti.

Warren Bondo in azione con il Milan

Turchia e Arabia: le ultime speranze per Bondo

Quale scenario rimane aperto per il francese? Turchia e Arabia Saudita hanno ancora mercati aperti fino rispettivamente al 4 e 6 settembre. Se una squadra da questi campionati decidesse di acquistarlo, sarebbe solo a titolo definitivo, non temporaneo.

La situazione di Bondo rispecchia le difficoltà che il Milan ha avuto nel piazzare gli esuberi. A differenza di altri calciatori separati in casa, il francese non ha nemmeno avuto la possibilità di iniziare normalmente con la prima squadra. Ogni giorno che passa lo avvicina a una permanenza forzata fino a gennaio, quando i mercati europei riapriranno.

Se non dovesse trovare una soluzione nei prossimi giorni, Bondo si ritroverebbe in una posizione precaria: out dal progetto di Amorim ma impossibilitato a partire in prestito. La scelta del Milan di esaurire gli slot con Fofana al Siviglia vincola dunque il futuro del centrocampista a una cessione onerosa o a un’attesa forzata fino al mercato invernale del 2027.