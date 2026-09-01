Milan, rinnovo “a vita” per un big: svelato il piano del club

Rabiot resterà al Milan ancora a lungo. Come rivela Tuttosport, il club rossonero ha avviato i contatti con Veronique, la madre-agente del centrocampista francese, per prolungare l’accordo fino al 2030.

Rabiot e il Milan: la missione blindatura parte subito

L’addio di Massimiliano Allegri al Milan aveva alimentato voci su un possibile trasferimento del francese verso il Napoli. Le indiscrezioni si sono però dissolte rapidamente. Rabiot ha dimostrato di essere pienamente inserito nel progetto rossonero con una prestazione convincente nella prima giornata di campionato, siglando un gol e un assist. Il Milan non intende attendere l’estate 2028 per blindare uno dei suoi migliori elementi.

Il contratto attuale scade nel 2028, ma la dirigenza rossonera ha deciso di muoversi in anticipo. Portarsi avanti con i tempi evita complicazioni future e segnala al giocatore la centralità del suo ruolo nello scacchiere di Amorim. La strategia è chiara: allungare l’accordo fino al 2030 e proporre un ingaggio da top player della rosa.

Il ruolo di Veronique e il feeling con Amorim

Quale peso ha la madre-agente nelle trattative? Veronique gestisce direttamente gli interessi professionali del figlio e rappresenta il vero interlocutore nelle discussioni contrattuali. Secondo Tuttosport, il feeling già presente tra il centrocampista e il nuovo allenatore Amorim facilita il dialogo e crea le condizioni ideali per un accordo rapido.

I contatti sono stati formalmente avviati nelle scorse ore. Non si tratta di una semplice presa di posizione, ma di una vera e propria trattativa in corso. Il Milan ha già in mente la cifra dell’ingaggio e intende presentarla come proposta concreta nei prossimi incontri. L’assenza di resistenze significative da parte della famiglia Rabiot suggerisce che l’operazione potrebbe concludersi senza particolari ostacoli.

Rabiot rappresenta un elemento insostituibile nel centrocampo rossonero. La sua capacità di inserimento offensivo, unita alla solidità difensiva, lo rende un pilastro della mediana milanista. Prolungare il contratto ora significa anche proteggere un investimento già fatto e valorizzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. Il Milan intende trasformare questo rinnovo in un segnale di stabilità per il progetto di Amorim, creando un asse forte con uno dei giocatori più affidabili della squadra.