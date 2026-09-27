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Milan, Tomori è ormai un mistero: la Juventus ci vuole provare!

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Milan, Tomori è ormai un mistero: la Juventus ci vuole provare!
Tomori durante una partita in stadio con la maglia Arsenal
Fikayo Tomori in maglia Arsenal celebra con le mani giunte durante una partita in stadio

Fikayo Tomori rischia di lasciare il Milan già nella finestra invernale di calciomercato. Il difensore inglese, tornato in rosa solo pochi mesi fa, non ha ancora collezionato minuti con la maglia rossonera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Tomori fuori dalle scelte di Amorim: il terzetto blindato

Amorim ha costruito le sue certezze difensive attorno a Gila, De Winter e Pavlović. Questi tre elementi non escono praticamente mai dal campo, relegando Tomori a una posizione di marginalità assoluta. Zero presenze stagionali per l’inglese, che era stato reintegrato in organico solo per far numero dopo il fallimento dei tentativi estivi di rinforzo in difesa.

La scelta tecnica del nuovo allenatore è netta e non lascia spazi. Tomori rappresenta un’anomalia nelle gerarchie attuali: un giocatore con esperienza internazionale che non trova spazio nel progetto presente. In questa situazione, la permanenza fino a giugno appare sempre più difficile da immaginare.

La Juventus e Massara: l’occasione del mercato invernale

Come rivela il quotidiano, la Juventus ha messo Tomori in cima alle preferenze per il reparto difensivo. Il direttore bianconero Massara conosce bene il profilo: fu proprio lui a portarlo al Milan nel gennaio 2021 dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto. L’operazione costò circa 30 milioni di euro e rappresentò un affare di mercato intelligente all’epoca.

L’interesse della Juventus potrebbe concretizzarsi subito a gennaio oppure trasformarsi in un’operazione di blocco per l’estate. Molto dipenderà dalle mosse difensive della società bianconera e dalle eventuali cessioni, in particolare quella di Gatti. Se i bianconeri dovessero liberare spazi in difesa, Tomori diventerebbe una soluzione immediata e di qualità.

Fikayo Tomori in maglia rossonera con le braccia alzate durante una partita
Fikayo Tomori durante una partita con il Milan

Il Milan e la questione economica: quando conviene cedere

Il fattore ingaggio rappresenta un elemento cruciale. Tomori percepisce 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra importante che il Milan potrebbe risparmiare cedendolo già a gennaio. La società rossonera non chiederebbe necessariamente una somma significativa, purché il club acquirente si accolli il contratto fino a giugno 2027.

Tuttavia, esiste un vincolo logico: se il Milan non dovesse riuscire a piazzare un colpo in difesa nel mercato invernale, la cessione di Tomori diventerebbe praticamente impossibile. Perdere un difensore senza rimpiazzo creerebbe un buco tattico ingestibile.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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