Modric premiato al Gran Galà del Calcio: “Spero in un anno migliore per il Milan”

Luka Modric al Gran Galà del Calcio riconosce la difficoltà della Serie A e rilancia le ambizioni rossonere per la stagione in corso. Il croato è stato inserito nella top 11 della Serie A per la stagione 2025/2026 nella cerimonia.

Modric scopre la durezza della Serie A: il centrocampista non arretra

Durante la cerimonia della Scala di Milano, Modric ha ritirato il premio come membro della top 11 della scorsa stagione. Il croato ha subito affrontato il tema centrale della sua esperienza nel campionato italiano: “Non sarei venuto qui se non avessi pensato di poter competere, ho grande riseptto per il campionato italiano. Ho subito capito quanto fosse difficile il calcio italiano ma mi sono divertito molto”.

Le parole di Modric non sono un semplice complimento di circostanza. Il centrocampista ha esperienza internazionale consolidata e sa riconoscere quando si trova di fronte a un campionato che richiede adattamento tattico e mentale. La Serie A non è il torneo dove le certezze calcistiche rimangono intatte da una partita all’altra. Ogni weekend presenta sfide diverse, avversari organizzati e una difesa della posizione molto più aggressiva rispetto ad altri campionati europei.

Derby e competitività: cosa attrae davvero Modric della Serie A

Nel suo intervento, il calciatore ha sottolineato un aspetto specifico che lo affascina del calcio italiano: “La competività del campionato è la cosa più bella, ci sono tanti derby e credo che questa sia la cosa migliore che c’è in Italia”. Questa osservazione rivela una comprensione profonda di cosa renda la Serie A diversa rispetto ad altri tornei europei. Non è solo questione di qualità tecnica, ma di rivalità che vanno oltre il semplice risultato sportivo.

Il Milan di questa stagione ha cambiato assetto tattico e dirigenziale. La permanenza di Modric ha rappresentato un segnale di ambizione concreto, non una semplice operazione di mercato. Un calciatore di questa caratura non accetta compromessi e sa valutare prima di scegliere.

Le ambizioni del Milan: Modric traccia la strada

Quando Modric dichiara di sperare che “quest’anno possa essere ancora migliore per me e per il Milan”, non sta formulando un auspicio vago. Sta indicando una direzione precisa: il club rossonero deve migliorare rispetto alla stagione precedente. Questo significa che l’obiettivo deve essere non solo un piazzamento in Champions League, ma la lotta per posizioni di vertice in campionato. La competitività della Serie A, che il centrocampista ha riconosciuto pubblicamente, diventa quindi lo strumento attraverso il quale il Milan intende dimostrare di essere tornato a un livello competitivo elevato.

La sfida concreta inizia adesso. Modric ha capito il livello della Serie A e ha scelto di restare e di competere. Il Milan ha un centrocampista di questa qualità che lavora per stare ai massimi livelli e che rispetta il campionato italiano. Nelle prossime settimane, il campo dirà se questa combinazione di fattori sarà sufficiente per trasformare le dichiarazioni di intenti in risultati concreti.