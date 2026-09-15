Moreira al Milan: da escluso a protagonista in 45 minuti all’Olimpico, il pensiero di Pedullà

Diego Moreira ha trasformato Lazio-Milan con due gol nel secondo tempo. L’esterno belga, subentrato dall’intervallo, ha ribaltato una partita che il Milan stava perdendo di due reti.

Moreira: dalla panchina di Torino ai due gol contro la Lazio

L’impatto è stato immediato e devastante. Moreira è entrato all’intervallo e ha cambiato completamente l’inerzia della gara, portando il Milan dal 2-0 al 2-2 con una prestazione che ha sorpreso per intensità e qualità tecnica. La sua doppietta rappresenta il sintomo di un giocatore che, una volta in campo, sa cosa fare con il pallone.

Amorim ha scelto di lanciarlo dopo averlo lasciato inizialmente in panchina. L’esterno belga non si è limitato ai due gol: ha cercato il terzo, ha circondato i difensori avversari, ha dato adrenalina costante alla squadra. Questo è il dato che conta realmente, non solo il tabellino dei marcatori.

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La prova tattica: cosa ha fatto realmente la differenza

Alfredo Pedullà, a tal proposito, ha evidenziato un elemento specifico: Moreira non si è fermato dopo i due gol. Ha continuato a cercare spazi, a pressare gli avversari, a portare movimento sulla fascia. Non è stata una prestazione di semplice fortuna o di episodi fortunati. Il belga ha imposto il suo ritmo, ha accelerato il gioco del Milan nel momento in cui serviva di più. Questo tipo di contributo non sempre emerge dalle statistiche ufficiali.

Sul suo canale ‘YouTube’, il giornalista ha dichiarato:

“È entrato un diavolo vero nel secondo tempo. Ha cambiato la partita lui da solo. Qui non abbiamo neanche il tempo di capire se siamo alla terza o alla quarta di campionato che diamo già delle sentenze. Questo è un grande giocatore, l’ha dimostrato nei due gol, ma anche l’impatto che ha avuto, non si è fermato, ha cercato il terzo, ha circondato l’avversario, ha dato adrenalina alla squadra”.

Il cambio di passo nella partita coincide esattamente con il suo ingresso. Quando il Milan era in difficoltà numerica e tattica, Moreira ha portato freschezza e aggressività. La squadra ha iniziato a giocare con un’altra intensità, a recuperare palle, a costruire azioni offensive con maggiore fluidità. L’effetto psicologico su compagni e avversari è stato tangibile.