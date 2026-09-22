Moreira: tre gol da subentrato, ora la sfida è la titolarità con Amorim

Diego Moreira ha già segnato tre gol in questo inizio di stagione al Milan, ma tutti partendo dalla panchina. L’attaccante belga, pagato 50 milioni più bonus dallo Strasburgo, vuole diventare titolare.

Moreira e i tre gol dalla panchina: il paradosso del Milan

Il secondo acquisto più costoso dell’estate rossonera ha risposto immediatamente alla fiducia del club con un bottino impressionante in cinque giornate. Eppure c’è un dettaglio che racconta una storia diversa: ogni rete è arrivata da subentrato. L’unica partita da titolare, quella contro la Juventus, è stata la sua peggiore prestazione fino ad oggi.

Secondo Gazzetta dello Sport, proprio questa contraddizione alimenta il dibattito intorno al suo ruolo nel progetto di Amorim. Il belga sa che la sosta è l’occasione giusta per tornare a Milanello con la giusta mentalità e convincere Amorim della sua utilità da subito.

Amorim vedeva Moreira come alternativa a Chukwueze

Il tecnico portoghese non ha ancora deciso dove sistemare il suo gioiello offensivo. La scelta contro la Juve, con Moreira a destra al posto di Samuel Chukwueze, era un segnale preciso: il belga era pensato come alternativa al nigeriano, non come compagno di reparto. Amorim al momento non ritiene il Milan pronto a schierare entrambi titolari contemporaneamente, uno a destra e uno a sinistra.

Ma è proprio a sinistra che Moreira è stato devastante contro Lazio e Lecce. L’opzione più probabile rimane quella di vederli insieme a partita in corso, quando serve sbloccare il risultato o rimontare uno svantaggio. Ma Moreira non intende aspettare passivamente. Dopo gli impegni con la nazionale durante la sosta, tornerà a Milanello determinato a cambiare questa valutazione. Per il belga e per il Milan, la sfida vera inizia quando riprenderà il campionato: Amorim dovrà trovare il coraggio di dare una chance dal primo minuto a chi ha già dimostrato di fare gol, anche se ancora da subentrato.