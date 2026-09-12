Musah soddisfatto dell’impiego sotto Amorim: “Mi aiuta tanto, so cosa sono capace di fare!”, poi su Modric

Il Milan riesce ad evitare la prima sconfitta in campionato grazie alla doppietta di un super Moreira, entrato dalla panchina nel corso del secondo tempo. Dopo un primo tempo anonimo e difficile, anche dovuto ad errori tecnici, i rossoneri hanno trovato fiducia e spazi che hanno permesso di terminare la partita sul risultato di parità. Amorim non è soddisfatto a pieno della prova dei suoi ragazzi. A parlare del match ai microfoni di DAZN è stato anche Musah.

Le parole di Musah

Il centrocampista rossonero si sta ritagliando sempre più spazio in questo nuovo modulo. Dopo il ritorno dal prestito dall’Atalanta, si è preso sulle spalle la squadra anche grazie alla fiducia di Amorim. Adesso Musah è uno degli insostituibili di questo nuovo ciclo:

“Insostituibile? Bello sentire queste parole e questo inizio di stagione, venivo da un anno complicato. Sono contento. Mi aiuta tanto che Amorim ha le idee chiare per me in campo, fa esprimere il mio modo di giocare. Mi mette in una posizione adeguata a giocare bene. Non erano tanti gli allenatori che mi avrebbero scelto in questa stagione, sono contento che lui mi ha dato questa opportunità. So cosa sono capace di fare, che in passato ho fatto cose buone. Ma dopo una stagione senza giocare ci sono sempre dubbi, è bello che vedi un allenatore che si ricorda cosa posso fare. Ora devo mantenere questo rendimento in tutta la stagione. Penso che tanta gente dice che i primi anni non sono andati bene, ma ho avuto tanti bei momenti: abbiamo vinto la Supercoppa, nella prima stagione siamo arrivati secondi. Non è tutto negativo come dice la gente, ho avuto tanti bei momenti” – ha detto a DAZN.

Musah durante l’intervista nel post-partita con i microfoni DAZN davanti al backdrop Serie A

Sul cambio con Modric

Lo statunitense ha parlato anche del proprio compagno di reparto, Luka Modric. Il croato gli ha lasciato posto in campo al termine del primo tempo: