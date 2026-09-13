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Musah trasforma il Milan: il centrocampista che Amorim non dovrebbe più togliere

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Musah trasforma il Milan: il centrocampista che Amorim non dovrebbe più togliere
Yunus Musah in azione con la maglia del Milan
Yunus Musah durante una partita del Milan, indossa la maglia bianca con number 80

Yunus Musah ha ribaltato Lazio-Milan entrando dalla panchina nel secondo tempo. L’americano ha dominato il centrocampo rossonero con recuperi decisivi e ripartenze letali, confermando di essere la scelta tattica più azzeccata di Amorim.

Musah e il gol del pareggio: il cambio che ha salvato il Milan

Il primo tempo p stato da dimenticare per il Milan. Poi Amorim ha inserito Musah insieme a Moreira e il campo si è trasformato. Non è stata una coincidenza. L’americano ha recuperato palloni a ripetizione, ha accelerato le transizioni, ha dato ritmo a una squadra che nel primo tempo sembrava ancora in ritardo di preparazione. Proprio da un suo recupero è nato il gol del pareggio: il genere di intervento che spiega perché il tecnico portoghese lo consideri quasi inamovibile nel suo centrocampo.

La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Musah un 7 dietro al solo 8 di Moreira, scrivendo: “Vedendo come entra viene da chiedersi come abbia fatto Amorim a lasciarlo fuori. Domina in mezzo, recupera e fa ripartire l’azione. Imprescindibile”. Tuttosport è stato ancora più diretto: “In questo momento è determinante”. Il Corriere dello Sport ha sottolineato il dettaglio tattico: “Recupera un’infinità di palloni, compreso quello da cui arriva il pareggio”.

Musah contro Loftus-Cheek ed Estupiñán: il vero valore della scelta tecnica

Chi ha vinto il ballottaggio con gli altri centrocampisti? Musah, senza discussioni. Mentre Loftus-Cheek e Estupiñán si sono rivelati scelte discutibili all’Olimpico, il classe 2002 americano ha dimostrato immediatamente di meritare fiducia. Non è una questione di singola prestazione: è la conferma di un trend che Amorim ha già stabilito. Musah è il perno del centrocampo, il giocatore che alza il ritmo e il posizionamento medio della squadra quando entra. Modric dovrà sudare per conquistarsi la titolarità, nonostante una differenza di status molto netta fra i due.

La strada è tracciata. Amorim ha le sue certezze in mezzo al campo, e Musah è una di quelle. Nelle prossime gare contro Benfica e negli impegni successivi in Serie A, il centrocampista americano dovrebbe partire titolare. Il Milan ha trovato in casa la pedina che mancava nel suo centrocampo e non dovrebbe più commettere l’errore di lasciarlo inizialmente in panchina.

Redazione SpaziMilan
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