Musah trasforma il Milan: il centrocampista che Amorim non dovrebbe più togliere

Yunus Musah ha ribaltato Lazio-Milan entrando dalla panchina nel secondo tempo. L’americano ha dominato il centrocampo rossonero con recuperi decisivi e ripartenze letali, confermando di essere la scelta tattica più azzeccata di Amorim.

Musah e il gol del pareggio: il cambio che ha salvato il Milan

Il primo tempo p stato da dimenticare per il Milan. Poi Amorim ha inserito Musah insieme a Moreira e il campo si è trasformato. Non è stata una coincidenza. L’americano ha recuperato palloni a ripetizione, ha accelerato le transizioni, ha dato ritmo a una squadra che nel primo tempo sembrava ancora in ritardo di preparazione. Proprio da un suo recupero è nato il gol del pareggio: il genere di intervento che spiega perché il tecnico portoghese lo consideri quasi inamovibile nel suo centrocampo.

La Gazzetta dello Sport ha assegnato a Musah un 7 dietro al solo 8 di Moreira, scrivendo: “Vedendo come entra viene da chiedersi come abbia fatto Amorim a lasciarlo fuori. Domina in mezzo, recupera e fa ripartire l’azione. Imprescindibile”. Tuttosport è stato ancora più diretto: “In questo momento è determinante”. Il Corriere dello Sport ha sottolineato il dettaglio tattico: “Recupera un’infinità di palloni, compreso quello da cui arriva il pareggio”.

Musah contro Loftus-Cheek ed Estupiñán: il vero valore della scelta tecnica

Chi ha vinto il ballottaggio con gli altri centrocampisti? Musah, senza discussioni. Mentre Loftus-Cheek e Estupiñán si sono rivelati scelte discutibili all’Olimpico, il classe 2002 americano ha dimostrato immediatamente di meritare fiducia. Non è una questione di singola prestazione: è la conferma di un trend che Amorim ha già stabilito. Musah è il perno del centrocampo, il giocatore che alza il ritmo e il posizionamento medio della squadra quando entra. Modric dovrà sudare per conquistarsi la titolarità, nonostante una differenza di status molto netta fra i due.

La strada è tracciata. Amorim ha le sue certezze in mezzo al campo, e Musah è una di quelle. Nelle prossime gare contro Benfica e negli impegni successivi in Serie A, il centrocampista americano dovrebbe partire titolare. Il Milan ha trovato in casa la pedina che mancava nel suo centrocampo e non dovrebbe più commettere l’errore di lasciarlo inizialmente in panchina.