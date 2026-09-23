Pavlovic blindato dal Milan: si va verso il rinnovo con ingaggio raddoppiato

Pavlovic verso il rinnovo con il Milan fino al 2031 con ingaggio raddoppiato da 1,7 a 3-3,5 milioni netti. La trattativa è allo stato embrionale ma la volontà comune accelererà i tempi.

Pavlovic e il Milan: il rinnovo che blinda la difesa

Strahinja Pavlovic è diventato una colonna della difesa rossonera, tanto da non perdere neanche un minuto dall’inizio della stagione. Il centrale serbo, arrivato dal Salisburgo nell’estate 2024, ha trasformato le incertezze iniziali in una solida affidabilità tattica. Amorim lo ritiene insostituibile nonostante non rappresenti il prototipo ideale del suo sistema di gioco.

L’attuale contratto di Pavlovic scade il 30 giugno 2028 con uno stipendio di 1,7 milioni di euro netti. Il Milan ha avviato i ragionamenti per un rinnovo fino al 2031 con un ingaggio più che raddoppiato. Le cifre che la società rossonera sta considerando si aggirano sui 3-3,5 milioni netti annuali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è ancora nelle fasi iniziali e sulle cifre non c’è ancora accordo, ma la determinazione comune dovrebbe facilitare una soluzione in tempi relativamente brevi.

Pavlovic: la scelta di restare a Milano

Fuori dal campo la situazione personale di Pavlovic rafforza ulteriormente il suo ancoraggio a Milano. È diventato padre del piccolo Tadija ad aprile e insieme alla moglie Masa ha acquistato una casa in città. Quando in estate alcune squadre di Premier League hanno manifestato interesse, il difensore ha subito sbarrato la porta al suo agente, Zvonimir Vukic, comunicando l’intenzione di restare al Milan.

Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera considerano Pavlovic una delle fondamenta del progetto futuro. A meno di offerte fuori mercato, la sua cessione non è nemmeno contemplata. L’alto rendimento dell’ultimo anno richiede però un adeguamento economico proporzionato al suo valore crescente in squadra. Pavlovic e il suo agente faranno le proprie valutazioni prima di sedersi al tavolo delle trattative, ma la sensazione è che serbo e Milan siano destinati a proseguire insieme a lungo.

Nel panorama dei rinnovi rossoneri, quello di Pavlovic rappresenta una priorità diversa rispetto ai casi di Pulisic e Rabiot. Il difensore ha dimostrato lealtà e ambizione di crescere con i colori del Milan, mentre la società garantisce una protezione contrattuale fino al 2031 e un compenso adeguato alle sue prestazioni. Lo scenario futuro vede il Milan consolidare una difesa costruita attorno a Pavlovic, elemento cruciale della stabilità tattica che Amorim sta edificando.