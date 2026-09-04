Pulisic torna a disposizione di Amorim: come sarà gestito contro la Juventus

Christian Pulisic si prepara al debutto stagionale contro la Juventus domenica sera. L’esterno americano ha superato l’infortunio estivo che lo ha tenuto fuori dalle prime due giornate di campionato contro Torino e Venezia.

Pulisic e il rientro graduale: la strategia di Amorim

Ruben Amorim ha scelto di non forzare il rientro dell’americano nelle gare iniziali. Il tecnico portoghese ha preferito gestire il recupero con cautela, considerando che Pulisic non ha avuto una preparazione estiva completa a causa dell’infortunio. Questa decisione rispecchia una linea conservativa ma ragionevole: meglio un rientro posticipato che una ricaduta che potrebbe compromettere la disponibilità per le settimane cruciali.

Il Milan ha dunque mantenuto una rosa incompleta nelle prime due uscite, affrontando Torino e Venezia senza uno dei suoi interpreti più dinamici sulla fascia destra. La partita contro la Juventus rappresenta il primo vero test della stagione, e il rientro di Pulisic potrebbe fornire quella dose di qualità offensiva che finora è mancata. Il livello della competizione sale vertiginosamente, e il Milan avrà bisogno di tutte le sue risorse disponibili.

Pulisic, il digiuno dal gol che dura da dicembre

Cosa significa il ritorno dell’americano per le ambizioni rossonere? Pulisic non segna da dicembre dello scorso anno, un dato che inquieta considerando il ruolo offensivo che copre. Il suo rientro in campo non garantisce automaticamente la fine della siccità realizzativa, ma la sua velocità e capacità di attacco dello spazio rappresentano elementi che Amorim non ha potuto sfruttare finora.

L’americano ha sempre rappresentato un motore importante nel sistema di gioco rossonero, capace di generare occasioni sia per sé stesso che per i compagni. La sua assenza ha costretto il Milan a cercare alternative sulla fascia, con risultati non sempre convincenti. Ora il tecnico avrà finalmente l’opportunità di testare la squadra con tutte le pedine principali a disposizione, almeno in campo offensivo.

Il Milan affronta la Juventus in un contesto dove i margini di errore si riducono. Il campionato entra nel vivo, gli scontri diretti acquisiscono peso specifico, e una rosa più completa diventa una necessità concreta. Domenica sera a Torino sarà la prima occasione per vedere il Milan in versione integrale.

L’americano potrebbe partire dalla panchina, con la possibilità di entrare a gara in corso e portare freschezza offensiva nei minuti finali. Questa soluzione consentirebbe ad Amorim di testare il rientro senza rischi eccessivi, mentre il Milan si prepara a una sequenza di impegni dove la profondità della rosa diventerà decisiva.