Rabiot da blindare, il Milan prepara il rinnovo fino al 2030: il piano

Adrien Rabiot verso il prolungamento contrattuale con il Milan. La società rossonera intende estendere l’accordo dall’estate 2028 almeno al 2030, trasformando il centrocampista francese in una figura permanente del nuovo progetto.

Rabiot e la versatilità tattica: tre ruoli, una certezza

Dopo un avvio stagionale complesso tra le rotazioni di Amorim, Rabiot ha rapidamente dimostrato di essere indispensabile per il centrocampo rossonero. Mediano, regista o trequartista: il francese si muove con disinvoltura tra i tre ruoli, adattandosi alle necessità tattiche della partita. Ha recuperato palloni, garantito equilibrio e creato collegamenti tra i reparti, risolvendo il dubbio iniziale dell’allenatore portoghese con prestazioni convincenti.

La sua traiettoria al Milan racconta di una fortuna costruita nel tempo. Arrivato nell’estate 2025 dal Marsiglia per soli sette milioni di euro dopo una lite interna che lo aveva allontanato dalla Ligue 1, Rabiot ha subito trovato continuità. Nella prima stagione rossonera ha saltato sette partite tra infortunio e squalifica, ma nelle altre 29 ha sempre giocato dall’inizio alla fine da titolare, mai sostituito prima del 90′.

Rabiot e il rinnovo con il Milan: Cardinale accelera a ottobre

Secondo La Gazzetta dello Sport, a trattativa prenderà forma nelle prossime due-tre settimane, quando Gerry Cardinale farà rientro a Milano. Il presidente ha inserito il piano Rabiot tra le priorità di ottobre, consapevole che il giocatore rappresenta un elemento chiave per la stabilità della squadra. L’estensione biennale, eventualmente con opzione per un terzo anno, porterebbe Rabiot a chiudere la carriera ad alti livelli in rossonero, superando i 32 anni compiuti ad aprile.

Dietro questa decisione c’è una considerazione concreta: Rabiot ha manifestato pubblicamente la sua intenzione di restare. “Mai pensato di andare via da Milano, qui sono felice“, ha dichiarato il centrocampista, confermando una soddisfazione che emerge anche dalle esultanze dopo i gol contro Torino e Lecce. Una presa di posizione netta che lo differenzia da altri leader della squadra, incluso il capitano Maignan.

Lo scenario per il prossimo mese è definito. Una volta che il presidente tornerà in Italia, inizieranno i colloqui formali per il prolungamento di Rabiot. L’obiettivo è trasformare una situazione inizialmente incerta in una certezza del progetto tecnico del Milan, mantenendo in rosa un centrocampista che ha già dimostrato il suo valore tattico e la sua affidabilità nel contesto rossonero.