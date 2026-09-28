San Siro, la demolizione costerà 127 milioni: definito il programma!

Lo stadio San Siro di Milano, casa storica del Milan, con la caratteristica architettura a anelli concentrici bianchi e coperture rosse

Demolire San Siro costerà ai club 127 milioni di euro e richiederà quattro fasi operative distinte, secondo quanto rivela il Corriere della Sera.

San Siro: lo smontaggio prima della demolizione

La prima operazione non sarà la distruzione, ma lo svuotamento totale dello stadio. Milan e Inter dovranno estrarre ogni componente smontabile: cavi, quadri elettrici, lampade, sistemi di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici, antincendio, tubature.

I rifiuti elettrici ed elettronici rappresentano una categoria a parte—tornelli, sistemi audio-video, schede elettroniche, batterie, motori. Complessivamente, questa fase comporterà lo smaltimento di 5 mila tonnellate di materiali.

L’acciaio della copertura: 20 mila tonnellate di ingegneria

La seconda fase affronta la sfida più complessa: la copertura metallica costruita negli anni Ottanta per Italia 90. Le travi corte pesano 1.100 tonnellate ciascuna, quelle lunghe 2.100 tonnellate, senza contare i contrappesi e gli elementi di supporto strutturale. L’intera copertura pesa tra 19 e 20 mila tonnellate.

Lo smontaggio dovrà invertire il processo costruttivo originale, un’operazione che richiede precisione ingegneristica equivalente a quella della costruzione.

La demolizione vera e propria genera 225 mila tonnellate di macerie

Rimossi impianti e copertura metallica, inizia la demolizione strutturale vera. Gli spalti dei tre anelli, le otto grandi spirali, le 19 rampe di accesso, le 11 torri di supporto: tutto deve essere abbattuto e frammentato. Il volume totale di macerie sarà circa 225 mila tonnellate.

La distribuzione del materiale non è casuale. Gli spalti contribuiranno con quasi la metà del volume; le strutture verticali e le rampe aggiungeranno il resto. Ogni elemento strutturale segue una geometria specifica che determina il peso e il volume dei detriti risultanti.

Il trattamento in loco: frantumazione e separazione dei materiali

Cosa avverrà alle macerie dopo la demolizione? Non usciranno grezze dal cantiere. Due cicli di frantumazione, separazione del ferro dal cemento, taglio dei rottami ferrosi: il progetto prevede di processare tutto internamente. Il campo di gioco che ha ospitato un secolo di calcio si trasformerà in impianto di trattamento rifiuti, con cumuli di cemento, scavatrici, frantumatori, benne e martelli pneumatici.

La demolizione di San Siro non inizierà prima della costruzione del nuovo stadio. Milan e Inter affronteranno questi costi strutturalmente negli anni successivi al completamento della nuova struttura. Ma la fine di San Siro sembra essere realmente vicina e, questo, fa piangere il cuore a molti appassionati del calcio.