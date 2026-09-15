Taarabt racconta il Milan: la lite con Kakà e le serate all’Hollywood

Nella settimana dell’esordio europeo del Milan contro il Benfica, Adel Taarabt, vecchia conoscenza di entrambe le squadre, ha ripercorso la sua esperienza in rossonero. Un periodo nel quale il talento marocchino era convinto di essersi guadagnato la conferma. La scelta del club di non trattenerlo, invece, lo segnò profondamente:

“Avevo grande qualità e stavo giocando meglio di tutti, ma non fui riconfermato e andai in depressione. Ero e sono buono e gentile, ma è vero che in campo ogni tanto perdevo la testa…”.