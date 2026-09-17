Tiago Gabriel, altro che Milan: arriva il rinnovo con il Lecce. Durata e dettagli

Tiago Gabriel ha scelto di restare al Lecce, rinnovando il contratto fino al 2030. Il difensore portoghese, classe 2004, ha blindato il suo futuro con i salentini a pochi giorni dalla sfida diretta contro i rossoneri.

Tiago Gabriel rifiuta il Milan: il rinnovo fino al 2030

L’annuncio ufficiale del Lecce arriva a tre giorni dal confronto di campionato con la squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza. Il club salentino ha prolungato il rapporto contrattuale con il difensore, inizialmente in scadenza nel giugno 2027, fino alla stagione 2029/30. Una mossa che chiude definitivamente qualsiasi spiraglio di trasferimento nel breve termine e neutralizza le pretese di altre società.

Tiago Gabriel rappresentava uno dei profili più interessanti sul mercato italiano. Titolarissimo del Lecce anche in questo inizio di Serie A, il classe 2004 ha attirato l’attenzione di numerose big nazionali e internazionali durante la sessione estiva. Il Milan ha provato a inserirsi nella trattativa, ma il difensore ha preferito consolidare il proprio progetto in Salento anziché accettare una soluzione altrove.

La dichiarazione del difensore: “Il mercato è secondario”

La priorità assoluta di Tiago Gabriel era mantenere la concentrazione sul Lecce. Mentre altre squadre lo corteggiavano, il difensore ha mantenuto una lucidità rara nel calcio moderno, rifiutando di lasciarsi distrarre dalle voci di mercato. La sua famiglia rappresenta un elemento centrale nella decisione, suggerendo un approccio maturo e consapevole alla carriera.

Il rinnovo fino al 2030 trasforma Tiago Gabriel in un pilastro del progetto di Eusebio Di Francesco. Con questa firma, il Lecce ha assicurato continuità difensiva in una stagione dove la stabilità tattica rappresenta un vantaggio competitivo significativo. Il difensore portoghese continuerà a rappresentare la spina dorsale della difesa salentina nei prossimi anni, mentre il Milan dovrà cercare altrove le soluzioni che cercava in estate.