Aït-Nouri: il Milan sfida la Juventus per il terzino del City a gennaio

Rayan Aït-Nouri, terzino sinistro del Manchester City, è finito nel mirino del Milan e della Juventus per il calciomercato invernale. L’algerino chiede spazio.

Aït-Nouri e il Manchester City: margini e frustrazione

Il classe 2001 arrivò a Manchester per quasi 37 milioni di euro, ma l’avventura all’Etihad Stadium si è trasformata in un incubo di panchina. Enzo Maresca lo ha relegato ai margini delle rotazioni, costringendolo a collezionare pochi minuti complessivi. La situazione è diventata insostenibile: il giocatore e il suo entourage hanno deciso di esplorare una via d’uscita già a gennaio.

Aït-Nouri vuole giocare con continuità per mantenere la centralità in Nazionale. Non è una questione di ambizione personale, ma di sopravvivenza calcistica. Stare in panchina al City significa perdere ritmo e fiducia, esattamente quello che non può permettersi a questo stadio della carriera. L’Algeria conta su di lui, e lui non vuole deludere.

Milan e Juventus: il duello per gennaio

La dirigenza rossonera segue Aït-Nouri da quando militava nel Wolverhampton. Lo ritiene il profilo ideale per il sistema di Rúben Amorim: esterno di spinta capace di agire sia a quattro che a tutta fascia, duttile e di caratura internazionale. In Milan arriverebbe per completare le rotazioni di sinistra, prendendo il posto di Pervis Estupiñán nel progetto tattico del club.

La Juventus, però, non sta a guardare. I bianconeri hanno riaperto i contatti negli ultimi giorni, proponendo un prestito con diritto di riscatto. È una mossa classica della Juve: ridurre il rischio economico mantenendo margini di scelta futuri. Il Manchester City valuta il cartellino attorno ai 40 milioni e preferirebbe un obbligo di riscatto garantito a cifre elevate, blindando così l’operazione.

Aït-Nouri e il Milan: quanti margini ci sono?

Quale scenario è più probabile per il Milan? Tutto dipende dalla cessione di Estupiñán. Se l’ecuadoriano viene venduto al miglior offerente, magari in Premier League, allora lo spazio economico per Aït-Nouri si apre concretamente. Il Milan dovrà battere la Juventus sulla velocità e sulla proposta complessiva: non solo formula, ma anche progetto tecnico convincente.

La battaglia di mercato per gennaio è ufficialmente aperta. Il Milan resta vigile e pronto a piazzare la mossa decisiva. La Premier League offre opportunità diverse dalla Serie A, e questo potrebbe essere un vantaggio per chi sa muoversi prima. Il terzino sinistro del Manchester City rappresenta un obiettivo concreto per le rotazioni rossonere, ma il prezzo e le alternative tattiche faranno la differenza nel calciomercato Milan di gennaio.