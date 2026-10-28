Amorim spiega il momento del Milan: “Gli infortuni non sono una giustificazione, ma mancano energie”

Ruben Amorim ha parlato a Dazn al termine di Milan-Bologna. L’allenatore non vuole trovare alibi negli infortuni, seppur parli di mancanza di energie in un periodo così fitto di partite.

Amorim spiega la sconfitta: “Non avevamo energie”

L’allenatore portoghese ha analizzato a Dazn i motivi che hanno portato alla sconfitta contro il Bologna a San Siro:

“Molte partite, molti giocatori fuori, per noi è stato difficile dal primo minuto. Ho sentito che la squadra fosse un po’ stanca. Abbiamo preso due gol molto velocemente, abbiamo avuto un’occasione con Camarda. Penso che questa quantità di partite ci ha tolto energie”.

La situazione in vista del derby non è delle migliori anche dal punto di vista degli infortuni:

“Domani capiremo chi sarà a disposizione per la prossima partita. Tomori ad esempio sarà da valutare, il tempo è poco”.

Milan, nessun alibi: “Dovremo migliorare, la prestazione non conta”

L’allenatore chiarisce meglio la sua posizione, specificando che il suo discorso non cosituisca un alibi:

“Gli infortuni non sono una giustificazione. Penso che sia difficile in due mesi mettere tutte le richieste di un allenatore. La continuità nei 90 minuti fa la differenza e oggi questo non si vede ancora. Fin dai primi minuti sentivo che non c’era la stessa energie. Parlavate di errori, io penso che non è solo l’aspetto tattico, ma che eravamo stanchi. Non è una giustificazione, dovremo essere pronti per il derby e cercheremo di tirare fuori quest’energia che ci è mancata. Inutile analizzare gli errori, alcuni sono arrivati perché non c’era l’energia giusta”.

Anche in vista del derby, Amorim promette miglioramenti: