Amorim: «Da Cissé voglio tutto, dal talento alla fase difensiva»

Ruben Amorim ha parlato a DAZN nel pre partita, concentrandosi sulle aspettative riposte in Cissé e rimandando ogni valutazione sulla rosa disponibile al derby.
Sul giovane attaccante, il tecnico è stato diretto:
“Da Cissé voglio tutto: il talento, la qualità nei mezzi spazi, la sua capacità di costruire con la sua qualità e soprattutto anche di rincorrere gli avversari” Amorim ha poi chiuso ogni discorso sul derby, ribadendo la priorità del momento:
“Siamo concentrati su questa partita. Solo dopo penseremo a chi avremo a disposizione per il derby”