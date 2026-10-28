Milan, Pulisic stupisce tutti: “La sua bellezza si vede in tantissime cose”

Pulisic Milan: secondo il match analyst Stefano Ferrè, il valore dell’attaccante rossonero sta nei movimenti senza palla che aprono spazi per la manovra.

Pulisic e lo smarcamento nel Milan di Amorim

Ferrè, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha descritto un Milan a tratti statico e troppo disciplinato nelle posizioni. In questo contesto, un giocatore che si smarca così tanto senza palla diventa, a suo giudizio, fondamentale per il calcio di Amorim. L’analista ha richiamato le zone occupate da Pulisic in Udinese-Milan: sembrava molto esterno, ma è spesso venuto dentro il campo, fino al limite dell’area: