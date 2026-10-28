Gonçalo Ramos racconta l’arrivo al Milan: «Volevo lasciare il PSG già a gennaio, ma il club si è opposto»

Gonçalo Ramos ha ripercorso le tappe del suo trasferimento al Milan in un’intervista rilasciata a Canal 11, svelando che la volontà di lasciare il Paris Saint-Germain era già matura nella sessione invernale di mercato.

«Volevo lasciare il PSG già a gennaio, ma non era facile e anche il club si è opposto» ha dichiarato l’attaccante portoghese, che ha poi spiegato come sia arrivata la chiamata decisiva.

“Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Adesso gioco veramente nel mio ruolo. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia”

Prima di prendere la decisione definitiva, Ramos si è informato attraverso chi aveva già vissuto l’esperienza di Milanello.

“Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al PSG non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo”

Il centravanti ha anche parlato del rapporto con Luka Modrić: i due condividono i posti vicini nello spogliatoio e Ramos lo descrive come una persona silenziosa, ma partecipe quando c’è da scherzare.

Infine, un pensiero al Benfica, club in cui ha trascorso tutta la sua formazione.