Gonçalo Ramos racconta l’arrivo al Milan: «Volevo lasciare il PSG già a gennaio, ma il club si è opposto»

Gonçalo Ramos ha ripercorso le tappe del suo trasferimento al Milan in un’intervista rilasciata a Canal 11, svelando che la volontà di lasciare il Paris Saint-Germain era già matura nella sessione invernale di mercato.
«Volevo lasciare il PSG già a gennaio, ma non era facile e anche il club si è opposto» ha dichiarato l’attaccante portoghese, che ha poi spiegato come sia arrivata la chiamata decisiva.
“Ruben Amorim mi ha chiamato e mi ha detto che mi voleva. Adesso gioco veramente nel mio ruolo. Durante il Mondiale mi ha chiamato il Milan e Amorim mi ha detto che insieme avremmo fatto grandi cose. L’ho ringraziato per la fiducia”
Prima di prendere la decisione definitiva, Ramos si è informato attraverso chi aveva già vissuto l’esperienza di Milanello.
“Prima di trasferirmi ho chiesto a chi era stato a Milanello e ho avuto buoni riscontri. Mi piace essere qui e mi sto godendo tutto. Al PSG non giocavo nel mio ruolo, ora posso fare ciò in cui sono bravo”
Il centravanti ha anche parlato del rapporto con Luka Modrić: i due condividono i posti vicini nello spogliatoio e Ramos lo descrive come una persona silenziosa, ma partecipe quando c’è da scherzare.
Infine, un pensiero al Benfica, club in cui ha trascorso tutta la sua formazione.
“Guardo sempre le partite del Benfica. Certo, promettere è difficile, ma spero di tornare un giorno. In Portogallo potrei giocare solo per il Benfica, ho trascorso tutta la vita. Sarebbe come un tradimento giocare per altri club, non potrei mai farlo”