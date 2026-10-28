Adani promuove Amorim: “Allenatore giusto per rompere con la proposta calcistica di Allegri”

Amorim al Milan: per Lele Adani è l’allenatore giusto per rompere con il calcio di Allegri, definito ormai obsoleto. Lo dice a ‘Viva el Futbol’ dopo l’Udinese.

Adani definisce la squadra ancora da decifrare, ma riconosce ad Amorim un’idea di calcio da riconoscere come giusta. Per l’opinionista :

“Credo che questa squadra abbia finalmente trovato l’allenatore giusto per rompere nettamente con il passato, caratterizzato da una proposta calcistica ormai obsoleta e non più adeguata alla modernità, come quella di Allegri. Quello che mi piacerebbe continuare a vedere è un progresso costante, ed è questo l’obiettivo principale, chiedendo però ai tifosi di avere un po’ di pazienza. Sapete perché? Perché la pazienza, la fiducia e il tempo bisogna anche meritarseli sul campo. Bisogna avere la forza di crescere dentro un’idea di calcio che va riconosciuta come giusta”.