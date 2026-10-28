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Crespo sul Milan: «Si fa presto a colmare il gap con l’Inter, basta una striscia di vittorie»

Crespo sul Milan: «Si fa presto a colmare il gap con l'Inter, basta una striscia di vittorie»

Hernán Crespo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha rivisto al rialzo le proprie aspettative sul Milan, ammettendo di non aver previsto i progressi compiuti dai rossoneri in tempi così brevi.

“Faccio mea culpa: non pensavo che i rossoneri potessero fare questi progressi in così poco tempo. È ancora indietro rispetto all’Inter, ma si fa presto a colmare il gap: a volte, basta una striscia di due o tre vittorie per arrivare alla svolta”

Secondo l’ex attaccante, la prossima sfida casalinga contro il Bologna a San Siro rappresenterà un banco di prova per misurare la maturità della squadra, in vista del derby.

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