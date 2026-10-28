Pulisic decisivo per il Milan: 4 tra gol e assist in sette gare, i numeri non mentono

Christian Pulisic guida i numeri offensivi del Milan: 2 gol e 2 assist nelle ultime sette gare di Serie A sono numeri importanti per il club rossonero.

Milan, Pulisic è indispensabile

Pulisic non dovrebbe partire titolare nella sfida di nona giornata contro il Bologna di questo pomeriggio e dovrebbe quindi partire dalla panchina.

I numeri raccolti fin qui raccontano un rendimento in crescita. Nelle ultime sette partite di Serie A, Pulisic ha partecipato a quattro gol con 2 reti e 2 assist. Dal suo esordio in Serie A con il Milan nel 2023/24, è l’unico giocatore con almeno 30 gol e 20 assist in campionato, con 33 reti e 22 assist.

Il periodo segnato da problemi fisici è stato superato con il lavoro e il sacrificio e il giocatore è diventato ancora di più un simbolo del club.