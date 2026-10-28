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Milan-Bologna, possibile riposo anche per Ramos: spunta l’idea Camarda dal 1′

Milan-Bologna arriva con otto assenti: Ruben Amorim dovrebbe far riposare Modric e Pulisic e schierare Cisse titolare. Pronta anche la sorpresa Camarda.

Otto assenti: squadra dimezzata per Amorim

Dopo il successo in casa dell’Udinese, la lista degli indisponibili è salita a otto. Loftus-Cheek ha una lesione al flessore della coscia sinistra che lo terrà fermo per almeno un mese. Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze e Pietro Terracciano sono già in infermeria con tempi di recupero più lunghi. Gila e Moreira dovrebbero rientrare per il derby con l’Inter, previsto sabato alle 20.45.

Per Rabiot, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la situazione è una corsa contro il tempo.

Possibile sorpresa Camarda

In vista del match di stasera contro il Bologna, il Milan è pronto ad affidarsi a Jashari e Musah in mezzo al campo, Hutchinson e Bartesaghi sulle fasce e Estupinan al posto di Diawara in difesa. Modric e Pulisic, protagonisti a Udine, dovrebbero partire dalla panchina per essere freschi contro l’Inter. Occhio al possibile cambio in attacco: Ramos potrebbe rifiatare e, come possibile scelta last minute, spunta Camarda da titolare.

Il Milan affronta la partita di Bologna con una formazione costruita sulle assenze, e le scelte di Amorim restano da confermare in campo. Con il derby di sabato alle 20.45 alle porte, la gestione dei titolari sarà il primo banco di prova per la squadra.

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