Il Milan può riportare Kaio Jorge in Italia: il brasiliano piace ai rossoneri

Kaio Jorge è rinato in Brasile: dopo l’esperienza fallimentare in bianconero, l’attaccante è maturato in queste stagioni e potrebbe ritornare sul palcoscenico europeo. Magari questa possibilità potrebbe essergli garantita dal Milan, che lo osserva con attenzione.

Kaio Jorge può tornare in Europa: il Milan è tra i club interessati

Ricordate Kaio Jorge? Proprio il talento brasiliano arrivato qualche stagione fa alla Juventus e grande flop nonostate le sue aspettative. Da qualche mese a questa parte la musica è cambiata. Infatti, l’attaccante brasiliano è tornato in patria e ha mostrato grandissimi segni di miglioramento con la maglia del Cruzeiro. Il suo nome, come svela il giornalista Ekrem Konur, è dunque tornato in auge per il mercato europeo e fra i club interessati c’è anche il Milan! I rossoneri, infatti, rientrano in una shortlist che comprende anche Zenit, Lipsia e i bianconeri (per un clamoroso ritorno).

Tutte queste società lo stanno monitorando, ma il club sudamericano non ha ricevuto offerte reali per cedere il proprio centravanti. Tuttavia, l’idea della società pare chiara: sono necessari introiti e il classe 2002 sarebbe la principale fonte per generare entrate davvero importanti. Da capire se i rossoneri potranno approfondire questo discorso oppure lasceranno perdere.

Numeri ottimi

Sin dal suo rientro in patria, Kaio Jorge ha demolito la pessima reputazione creatasi in Italia. Infatti, l’attaccante ex Juve e Frosinone ha segnato gol a raffica in questi due anni. Nello specifico, dal suo arrivo nel 2024, sono state 54 le reti messi a segno in 114 partite, a cui si aggiungono 15 assist. Durante la sua esperienza italiana i gol sono stati solo 4. Insomma, un giocatore a due facce.