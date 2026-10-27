Calciomercato del MilanDaniele Tagliaferri

Omari hutchinson, riscattato dal Milan? La situazione

Omari hutchinson, riscattato dal Milan? La situazione

Il Milan si gode il talento inglese, che ha trovato la via del gol nella vincente sfida di Udine.

In casa rossonera si inizia a ragionare sul futuro del trequartista, arrivato in estate in prestito oneroso – 4 milioni – con diritto di riscatto fissato a 40 milioni.

Per convincere i piani alti del club milanista al ricchissimo riscatto, servirà una stagione da protagonista. Hutchinson è chiamato a tornare il golden boy di qualche tempo fa per guadagnarsi il futuro col Diavolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Gestione cookie