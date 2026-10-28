Milan, non solo il rinnovo di Pulisic: pronta l’intesa anche con Rabiot

Rinnovo Pulisic: secondo il Corriere dello Sport, l’americano ha trovato l’accordo con il Milan per restare fino al 2031. Per Rabiot si lavora all’intesa.

Rinnovi Pulisic e Rabiot

Il lavoro sui contratti parte dal quarto piano di via Aldo Rossi, dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato. Secondo il Corriere dello Sport, i rinnovi interessati sono due: Rabiot è oggetto di colloqui e Pulisic è pronto a rinnovare.

Per il Milan il punto operativo è chiaro: l’accordo con Pulisic è stato trovato e sembra mancare solo l’annuncio ufficiale, per Rabiot resta aperta ancora la trattativa. Con il francese l’obiettivo è quello di trovare un’intesa quanto prima, così da permettere anche a lui di avere un ruolo stabile e prioritario all’interno delle gerarchie rossonere.