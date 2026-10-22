Amorim difende in parte il Milan: “Ho apprezzato il modo in cui abbiamo lottato”

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport al termine della brutta partita persa dal Milan contro il Bournemouth. L’allenatore portoghese non vede come totalmente negativa la prestazione rossonera, focalizzandosi su quanto l’inferiorità numerica abbia influenzato la gara.

Nella sua intervista a Sky Sport, Amorim ha analizzato cosa non è andato nella partita persa in casa del Bournemouth:

“Il rosso ha cambiato la partita, non abbiamo avuto la possibilità di recuperare da questi due rigore contro. Poi il terzo gol è arrivato ancora da calcio piazzato. Non c’è stata partita, non è questione di ritmo. Non possiamo subire un rigore da quel calcio d’angolo e andare in inferiorità numerica”.