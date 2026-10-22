Amorim difende in parte il Milan: “Ho apprezzato il modo in cui abbiamo lottato”

Ruben Amorim ha parlato a Sky Sport al termine della brutta partita persa dal Milan contro il Bournemouth. L’allenatore portoghese non vede come totalmente negativa la prestazione rossonera, focalizzandosi su quanto l’inferiorità numerica abbia influenzato la gara.
Amorim: “Partita cambiata dopo l’espulsione”
Nella sua intervista a Sky Sport, Amorim ha analizzato cosa non è andato nella partita persa in casa del Bournemouth:
“Il rosso ha cambiato la partita, non abbiamo avuto la possibilità di recuperare da questi due rigore contro. Poi il terzo gol è arrivato ancora da calcio piazzato. Non c’è stata partita, non è questione di ritmo. Non possiamo subire un rigore da quel calcio d’angolo e andare in inferiorità numerica”.
Per l’allenatore, questa è stata una partita sostanzialmente rovinata dal rosso a Maignan:
“Non possiamo commettere questi errori, soprattutto dai più esperti: dovevamo rimanere 11 contro 11. Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alla prossima. Abbiamo dovuto correre tanto in inferiorità numerica ed è stata effettivamente una prestazione negativa sotto ogni punto di vista”.
La difesa della prestazione del Milan: “Abbiamo lottato”
Su come schierare la squadra in campo dopo l’espulsione, Amorim ha risposto così:
“Ho scelto di rimanere 5-3-1 dopo l’espulsione perché ragazzi conoscono meglio questo tipo di difesa, volevo lasciarli a loro agio per poi spingere di più nei minuti finali”.
In chiusura, l’allenatore ha affermato di non aver avutoi ancora modo di parlare con Maignan, ribadendo poi come la prestazione rossonera non sia tutta da buttare:
“Ho comunque apprezzato il modo in cui abbiamo lottato, abbiamo provato ad aiutarci a vicenda. Dobbiamo fare tesoro di questi momenti, capire che il calcio va anche così e serate storte capitano. Ora bisogna vincere la prossima per cambiare subito l’inerzia di questo momento”.