Bournemouth-Milan in Europa League: le formazioni, c’è Jashari in mediana

Bournemouth-Milan in Europa League: il Milan va in Inghilterra con Jashari in mediana e Cisse centravanti.
Bournemouth-Milan: le formazioni ufficiali
Il Bournemouth schiera un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Evanilson come punta e il tecnico Marco Rose in panchina. Il Milan risponde con un 4-3-3 che vede Maignan tra i pali, Jashari e Loftus-Cheek davanti alla difesa e Hutchinson, Cisse e Moreira in attacco.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moreira; Cisse