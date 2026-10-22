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Bournemouth-Milan in Europa League: le formazioni, c’è Jashari in mediana

Amorim punta sulla continuità: Camarda e Hutchinson verso la conferma contro il Bournemouth

Bournemouth-Milan in Europa League: il Milan va in Inghilterra con Jashari in mediana e Cisse centravanti.

Bournemouth-Milan: le formazioni ufficiali

Il Bournemouth schiera un 4-2-3-1 con Di Gregorio in porta, Evanilson come punta e il tecnico Marco Rose in panchina. Il Milan risponde con un 4-3-3 che vede Maignan tra i pali, Jashari e Loftus-Cheek davanti alla difesa e Hutchinson, Cisse e Moreira in attacco.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Di Gregorio; Hill, Diakité, Silva, Truffert; Christie, Adams; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Loftus-Cheek, Moreira; Cisse

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