Bournemouth-Milan: Cisse dal primo minuto, Ramos e Chukwueze out

Bournemouth-Milan, terza giornata di Europa League: Cisse può partire titolare in attacco, mentre Ramos e Chukwueze saltano la gara in Inghilterra.

Ramos e Chukwueze: due situazioni diverse

Gonçalo Ramos ha svolto esami strumentali per l’affaticamento al polpaccio sinistro e la risonanza magnetica ha dato esito negativo. Il portoghese potrà rientrare già nei prossimi giorni. Samuel Chukwueze ha fatto un consulto specialistico per il problema all’anca sinistra, ha iniziato un trattamento infiltrativo e sarà ricontrollato tra 10 e 15 giorni

A Sky Sport, Peppe Di Stefano in diretta da Bournemouth, ha riferito: “Chukwueze forse ne avrà per un po’ più di tempo”. Ma occhio anche alla formazione.

Cisse dal primo minuto: il 4-4-1-1 della vigilia

La probabile vede Maignan in porta, Tomori, De Winter, Pavlovic ed Estupinian in difesa, Cisse come punta e Hutchinson alle sue spalle. Di Stefano indica un 4-4-1-1 o un 4-4-2 con Hutchinson dietro la punta. Secondo il giornalista di Sky, Rabiot, Modric e Gila riposano, mentre Cisse ha giocato 476 minuti in stagione con 6 gol.