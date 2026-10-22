Milan, Ramos non ha rimediato lesioni: c’è il derby nel mirino

Milan, Ramos non ha lesioni al polpaccio sinistro: la risonanza magnetica è negativa e il portoghese può puntare al derby del 31 ottobre, secondo il comunicato del club.

Ramos: il derby è possibile. Chukwueze: l’anca da rivalutare

Per Ramos il club parla di affaticamento al polpaccio sinistro, valutato con esami strumentali. Chukwueze ha invece un problema all’anca sinistra. Il club riferisce di un consulto specialistico e di un trattamento infiltrativo già iniziato. Il nuovo controllo è previsto tra 10 e 15 giorni, quindi il quadro sul nigeriano resta aperto.

Ramos per il derby del 31 ottobre può quindi farcela. Per Chukwueze la valutazione arriverà solo dopo il nuovo controllo.