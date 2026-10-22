Milan, il sindaco di Bournemouth è milanista: “Ho sempre tifato per i rossoneri”

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan, in programma al Vitality Stadium, emerge una curiosa storia che lega la città inglese ai colori rossoneri. Roberto Rocca, sindaco di Bournemouth, è infatti nato a Milano ed è un tifoso del Diavolo fin da bambino. Nell’intervista , il primo cittadino ha raccontato il suo rapporto con il club rossonero, alla vigilia di una partita dal significato speciale.

Roberto Rocca, il sindaco di Bournemouth con il Milan nel cuore

Roberto Rocca ha origini milanesi e non ha mai nascosto la propria passione per il Milan. “Ho sempre tifato il Milan”, ha raccontato, spiegando quanto sia particolare vivere da sindaco una sfida europea tra la squadra della città che lo ha accolto e quella per cui ha sempre fatto il tifo. Rocca ha inoltre sottolineato l’importanza di questo appuntamento per Bournemouth, impegnato per la prima volta nella propria storia in una competizione europea.

Bournemouth-Milan, una partita speciale per il primo cittadino

La sfida avrà inevitabilmente un sapore particolare per il sindaco, che oggi considera Bournemouth la propria casa. Pur mantenendo un forte legame con i colori rossoneri, Rocca ha spiegato che, nel suo ruolo istituzionale, sosterrà soprattutto la squadra della città inglese. “Da Sindaco ovviamente supporterò il Bournemouth, ma solo in parte. Il Milan resta la squadra del mio cuore”, ha dichiarato. Una vigilia ricca di emozioni, dunque, per un tifoso rossonero che si ritrova a vivere da protagonista istituzionale un incrocio europeo davvero insolito.