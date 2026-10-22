Milan, Marianella su Amorim: “Flessibile in difesa, ha voluto schiodarsi dal Manchester United”

Il Milan di Ruben Amorim sta mostrando segnali di evoluzione sul piano tattico. Dopo le difficoltà incontrate alla guida del Manchester United, il tecnico portoghese sembra aver intrapreso un percorso diverso, aprendosi a nuove soluzioni per valorizzare le caratteristiche dei giocatori rossoneri. Un cambiamento che riguarda soprattutto la fase difensiva e la possibilità di abbandonare una rigidità tattica che in passato ha condizionato il suo lavoro.

Amorim cambia approccio dopo l’esperienza al Manchester United

L’avventura inglese ha rappresentato un passaggio importante nella carriera di Amorim, costretto a confrontarsi con un contesto complesso e con risultati inferiori alle aspettative. Il tecnico, spesso associato a un sistema di gioco ben definito, sta cercando di fare tesoro di quell’esperienza, dimostrando una maggiore disponibilità ad adattare le proprie idee alle esigenze della squadra.

Milan, la difesa a quattro tra le nuove soluzioni tattiche

Tra gli aspetti più interessanti del lavoro di Amorim al Milan c’è la possibilità di variare l’assetto difensivo. L’utilizzo della linea a quattro rappresenta un’alternativa al tradizionale sistema a tre e consente di distribuire diversamente i compiti tra difensori ed esterni. Una flessibilità che può favorire anche i giocatori offensivi, chiamati a concentrarsi maggiormente sulla fase di spinta. L’obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra identità tattica e capacità di adattamento, evitando di ripetere gli errori commessi durante l’esperienza in Inghilterra.