Nuovo stadio Milan, progetto pronto a essere svelato: dove e quando sarà presentato

Il Milan si avvicina alla presentazione della sua futura casa, condivisa con l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, giovedì prossimo i due club sveleranno il progetto e i render del nuovo stadio durante un evento al Castello Sforzesco.

A firmare il lavoro sono gli studi Foster + Partners e Manica. L’appuntamento consentirà di conoscere l’aspetto dell’impianto e di mettere a fuoco un percorso che, nelle intenzioni delle società, dovrebbe portare all’apertura del cantiere entro la fine del 2027.

Per i tifosi rossoneri sarà un primo momento importante per vedere tradotte nelle immagini le caratteristiche della nuova struttura, dalla capienza alla distribuzione degli spazi.

Nuovo stadio Milan, previsti 71.500 posti

Uno dei numeri centrali riguarda la capacità dell’impianto: il progetto prevede 71.500 spettatori, con circa 13 mila posti premium. Una quota significativa, destinata a caratterizzare l’offerta del futuro stadio di Milan e Inter.

Prima della costruzione, però, sarà necessario completare il percorso autorizzativo. Secondo quanto riferito dal quotidiano, i club puntano a chiudere questa fase entro l’estate del 2027, per iniziare i lavori nei mesi successivi e comunque prima della conclusione dell’anno.

Si tratta del calendario indicato come obiettivo: l’avanzamento del progetto dipenderà dal completamento dei passaggi amministrativi necessari. La presentazione al Castello Sforzesco permetterà intanto di conoscere nel dettaglio la proposta degli studi incaricati.

Consegna tra il 2031 e il 2032: l’obiettivo Europei

Per vedere completato l’impianto bisognerà attendere ancora alcuni anni. La consegna è prevista tra il 2031 e l’inizio del 2032, con l’intenzione di rendere lo stadio disponibile per gli Europei del 2032.

Il torneo rappresenta quindi un riferimento preciso per i tempi del progetto. Arrivare pronti a quell’appuntamento significherebbe candidare la futura casa rossonera a ospitare anche un grande evento internazionale.

Il primo passaggio da seguire resta comunque quello più vicino: giovedì prossimo Milan e Inter presenteranno progetto e render, aprendo una nuova fase del percorso verso il nuovo stadio.