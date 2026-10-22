Come cambia il Milan senza Ramos: Cisse al centro e nuove scelte per Amorim

Il Milan cambia riferimento in attacco e si prepara a ridisegnare gli equilibri della formazione. Con Gonçalo Ramos indisponibile e Chukwueze fuori dai convocati, la domanda in vista del Bournemouth riguarda soprattutto le soluzioni di Ruben Amorim: chi guiderà il reparto offensivo e come verrà distribuito il lavoro alle sue spalle?

La prima risposta è Alphadjo Cisse, atteso al centro dell’attacco nella trasferta di Europa League. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico deve conciliare le assenze con la necessità di gestire le energie. Il risultato è un Milan che potrebbe presentarsi con diversi interpreti nuovi rispetto all’ultima uscita, mantenendo quella flessibilità tattica diventata una caratteristica delle ultime settimane.

Cisse al posto di Ramos: cambia il riferimento offensivo

Il compito più importante spetta a Cisse. Il giovane attaccante avrà la possibilità di partire dall’inizio e diventare il principale riferimento negli ultimi metri. Per Amorim sarà l’occasione di verificare la sua capacità di sostenere il reparto in una partita europea impegnativa, contro una squadra abituata all’intensità della Premier League.

L’assenza di Ramos modifica anche la gestione dei novanta minuti. Il portoghese avrebbe rappresentato una soluzione da utilizzare dall’inizio o a gara in corso; senza di lui, il Milan perde un’alternativa centrale e deve organizzare diversamente le rotazioni. Cisse sarà quindi chiamato a dare continuità al proprio lavoro, aiutando la squadra sia a risalire sia a occupare l’area.

La sua presenza richiederà un sostegno efficace da parte dei compagni. Per evitare che rimanga isolato, serviranno giocatori pronti ad avvicinarsi quando riceve il pallone e ad accompagnarlo quando attacca la porta. È su queste connessioni che si misurerà la qualità della manovra rossonera.

Modric e Rabiot verso il riposo: un centrocampo da riequilibrare

Le novità non dovrebbero limitarsi al centravanti. Secondo la Gazzetta, Modric e Rabiot sono destinati a rifiatare, una scelta che comporterebbe un cambiamento significativo nella costruzione del gioco e negli inserimenti.

Il croato offre ordine nella circolazione del pallone e aiuta a scegliere i tempi dell’azione. Il francese garantisce invece presenza fisica, recuperi e capacità di arrivare in area. Rinunciare contemporaneamente a entrambi dall’inizio significherebbe chiedere agli altri centrocampisti di distribuirsi queste responsabilità.

Moreira ed Estupinan, le alternative per dare energia alle fasce

Tra i giocatori sui quali Amorim può contare ci sono Moreira ed Estupinan, indicati dal quotidiano tra le soluzioni per modificare la formazione. Il loro possibile impiego rientra nella ricerca di energie fresche in una fase ricca di appuntamenti.

Sulle corsie esterne, inoltre, l’assenza di Chukwueze riduce le possibilità di cambiare passo durante la gara. Diventa quindi importante scegliere bene come distribuire i minuti tra i giocatori disponibili e quali alternative conservare per il secondo tempo.

La flessibilità di Amorim alla prova delle assenze

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo aver già mostrato di poter cambiare disposizione. Amorim ha progressivamente ampliato le soluzioni rispetto al 3-4-2-1 iniziale, adattando l’assetto alle caratteristiche della rosa e ai momenti delle partite.

Questa disponibilità a modificare il sistema diventa ancora più utile con le alternative offensive ridotte. Il tecnico può intervenire sulla posizione dei giocatori intorno alla punta, sulla struttura del centrocampo e sul modo di occupare le fasce. La scelta dovrà permettere al Milan di attaccare senza lasciare troppo spazio alle transizioni avversarie.

Dopo la sconfitta con il Benfica e il successo contro il Salisburgo, Bournemouth offre un’altra verifica del percorso europeo. Cisse avrà una responsabilità maggiore, ma il cambiamento riguarda tutta la squadra: chi entrerà nelle rotazioni dovrà aiutare il Milan a conservare qualità e intensità anche senza alcuni dei suoi riferimenti abituali.