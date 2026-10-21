Milan, clamorosa idea di mercato: piace Wesley della Roma!

Il Milan potrebbe aver clamorosamente messo nel mirino Wesley, esterno brasiliano della Roma: il giocatore ha una valutazione estremamente elevata e non sarà facile acquistarlo, anche perché la concorrenza non manca assolutamente.

Milan su Wesley: servono almeno 50 milioni

Da un lato gli infortuni di Chukwueze e Saelemaekers non danno garanzie (non che il rendimento sia eccelso); dall’altro, Estupinan e Bartesaghi non stanno performando alla grande, con il solo Moreira convincente sin qui. Ecco che, dunque, il Milan ha messo nel mirino un altro laterale, capace di giocare su entrambe le fasce. Si tratta di Wesley, brasiliano classe 2003 di proprietà della Roma, come svelato da Ekrem Konur.

Tuttavia, non sarà una pista facile: i giallorossi non lo cederanno facilmente, essendo in posizione di forza con un contratto valido per altri 4 anni. Dunque, la richiesta economica minima è compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma non è l’unico ostacolo. Infatti, il 23enne è seguito con attenzione anche dalla rivale cittadina dell’Inter, così come dall’Atletico Madrid. E non va dimenticato il pericolo inglese, con vari club di Premier League che lo stanno monitorando con attenzione.