Milan, Amorim tranquillizza in conferenza su Ramos: “Non ha nulla di grave”

Nelle scorse ore sono emerse varie complicazioni per il Milan: i forfait di Gonçalo Ramos e Samu Chukwuezehanno complicato i piani rossoneri. Ma quando torneranno? A dare le risposte necessarie ci ha pensato Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa.

Milan, le parole di Amorim sulle condizioni di Ramos e Chukwueze

Domani il Milan torna in campo per l’Europa League, preparandosi ad affrontare un’avversaria ostica come il Bournemouth. Contro le Cherries, però, mancheranno due titolari come Gonçalo Ramos e Samu Chukwueze, i quali hanno accusato problemi fisici nelle scorse ore e ancora in fase di valutazione. Ma come stanno veramente? Le risposte sono arrivate direttamente da mister Ruben Amorim, intervenuto in conferenza stampa.

Ecco le sue parole:

“Ramos non ha nulla di grave, Chukwueze è qualcosa di diverso… Nei prossimi giorni faremo una valutazione su entrambi, però tutte le squadre europee hanno problemi con gli infortuni. Cerchiamo di preparare ogni giocatore al meglio facendo rotazioni”.

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Insomma, in conferenza Amorim ha ribadito l’importanza di includere ogni giocatore della rosa nelle rotazioni, dando a tutti le possibilità di mettersi in mostra. Fra questi giocatori rientrano anche coloro che non hanno pienamente convinto fin qui, ma anche giocatori in crescita e in fase di maturazione come Cisse.

Qui le dichiarazioni del mister: