Concerti Stadio San Siro di Milano nel 2024: l’elenco completo

Lo Stadio San Siro è sempre teatro di grandi concerti di artisti italiani e internazionali: nel 2024 ci sarà uno spettacolo incredibile.

Il sogno di tutti gli artisti italiani è quello di esibirsi almeno una volta allo Stadio San Siro. Arrivare nel tempio del calcio e della musica è sinonimo di artista amatissimo dai fan e dai grandissimi numeri. Un concerto a San Siro per gli artisti è paragonabile al disputare una semifinale di Champions League per i calciatori. Lo stesso vale anche per gli appassionati di musica che, assistendo a un concerto nello stadio milanese, trovano contatto diretto con le emozioni più pure.

Concerti a San Siro e a Milano 2024: quali artisti si esibiranno

I concerti a San Siro saranno tantissimi anche per il 2024. Sarà un’estate no stop per lo stadio milanese ma per gli abitanti del capoluogo lombardo e per i grandi fan della musica italiana e internazionale sarà un’annata di grandissimo livello per tutta la città di Milano.

Gennaio 2024:

– Massimo Pericolo – 13 gennaio, Mediolanum Forum

– Laura Pausini – 17 e 18 gennaio, Mediolanum Forum

– A Night With Alex Wyse – 17 e 18 gennaio, Santeria Toscana 31

– Gabry Ponte – 27 gennaio, Mediolanum Forum

– Periphery – 27 gennaio, Alcatraz.

– Massimo Pericolo – 13 gennaio, Mediolanum Forum – Laura Pausini – 17 e 18 gennaio, Mediolanum Forum – A Night With Alex Wyse – 17 e 18 gennaio, Santeria Toscana 31 – Gabry Ponte – 27 gennaio, Mediolanum Forum – Periphery – 27 gennaio, Alcatraz. Febbraio 2024:

– Alessandra Mele – 6 febbraio, Santeria Toscana 31

– Architects – 6 febbraio, Alcatra

– Alfa – 24 febbraio, Mediolanum Forum

– We Will Rock you – dall’1 all’11 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca!

– Shade – 20 febbraio, Magazzini Generali

– Nothing But Thieves – 26 febbraio, Fabrique.

– Alessandra Mele – 6 febbraio, Santeria Toscana 31 – Architects – 6 febbraio, Alcatra – Alfa – 24 febbraio, Mediolanum Forum – We Will Rock you – dall’1 all’11 febbraio, Teatro Nazionale CheBanca! – Shade – 20 febbraio, Magazzini Generali – Nothing But Thieves – 26 febbraio, Fabrique. Marzo 2024:

– James Blunt – 2 marzo, Mediolanum Forum

– Loredana Bertè – 5 marzo, Teatro Repower Assago

– Kim Petras – 5 marzo, Fabrique

– Genesis – 12 marzo, Teatro Carcano

– Gazzelle Dentro per Sempre Tour – 13 marzo, Mediolanum Forum

– Niall Horan – 21 marzo, Mediolanum Forum

– The Music of Hans Zimmer & others – 27 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber

– Depeche Mode – 28 e 30 marzo, Mediolanum Forum.

– James Blunt – 2 marzo, Mediolanum Forum – Loredana Bertè – 5 marzo, Teatro Repower Assago – Kim Petras – 5 marzo, Fabrique – Genesis – 12 marzo, Teatro Carcano – Gazzelle Dentro per Sempre Tour – 13 marzo, Mediolanum Forum – Niall Horan – 21 marzo, Mediolanum Forum – The Music of Hans Zimmer & others – 27 marzo, Teatro Lirico Giorgio Gaber – Depeche Mode – 28 e 30 marzo, Mediolanum Forum. Aprile 2024:

– Musical NEVERLAND, L’isola che non c’è – dal 5 al 7 aprile, Teatro Nazionale CheBanca!

– Judas Priest – 6 aprile, Mediolanum Forum

– Pinguini Tattici Nucleari – 8, 9, 11 e 12 aprile, Mediolanum Forum

– Annalisa, Tutti nel Vortice Palasport – 10 aprile, Mediolanum Forum

– Queen at the opera – 19, 20 e 21 aprile, Teatro Nazionale CheBanca!

– Me Contro Te, Lo show dei 10 anni – 26 e 27 aprile, Mediolanum Forum.

– Musical NEVERLAND, L’isola che non c’è – dal 5 al 7 aprile, Teatro Nazionale CheBanca! – Judas Priest – 6 aprile, Mediolanum Forum – Pinguini Tattici Nucleari – 8, 9, 11 e 12 aprile, Mediolanum Forum – Annalisa, Tutti nel Vortice Palasport – 10 aprile, Mediolanum Forum – Queen at the opera – 19, 20 e 21 aprile, Teatro Nazionale CheBanca! – Me Contro Te, Lo show dei 10 anni – 26 e 27 aprile, Mediolanum Forum. Maggio 2024:

– HAPPY DAYS Il Musical – dal 3 al 5 maggio, Teatro Nazionale CheBanca!

– Forza Venite Gente – dal 3 al 5 maggio, Teatro Repower Assago

– Mahmood – 17 maggio, Fabrique

– Pupo – 21 maggio, Teatro Manzoni

– Jonas Brothers – 28 maggio, Mediolanum Forum.

Dal mese di giugno, poi inizieranno anche i concerti a San Siro, quando il campionato di calcio sarà terminato e il terreno dello Stadio San Siro potrà essere messo a disposizione di milioni di fan della musica.

Giugno 2024:

– Cavetown – 5 giugno, Circolo Magnolia Segrate

– Samuele Bersani – 8 giugno, Teatro Dal Verme

– Nicola Piovani – 9 giugno, Piccolo Teatro Strehler

– Okean El’zy – 9 giugno, Teatro Arcimboldi

– the Red Hot Chili Peppers – 10 giugno, Distretto Industriale 4

– Tenacious D – 10 giugno, Carroponte Milano SSG

– Tiziano Ferro – 15 giugno, Stadio San Siro

– I-DAYS Festival 2024 – 16, 27, 28, 29, 30 giugno, Ippodromi Snai La Maura e San Siro.

– Cavetown – 5 giugno, Circolo Magnolia Segrate – Samuele Bersani – 8 giugno, Teatro Dal Verme – Nicola Piovani – 9 giugno, Piccolo Teatro Strehler – Okean El’zy – 9 giugno, Teatro Arcimboldi – the Red Hot Chili Peppers – 10 giugno, Distretto Industriale 4 – Tenacious D – 10 giugno, Carroponte Milano SSG – Tiziano Ferro – 15 giugno, – I-DAYS Festival 2024 – 16, 27, 28, 29, 30 giugno, Ippodromi Snai La Maura e San Siro. Luglio 2024:

– Max Forever (Hits Only) – 1 e 2 luglio, Stadio San Siro

– I-DAYS Festival 2024 – 5, 6, 7, 9 luglio, Ippodromi Snai La Maura e San Siro

– Taylor Swift – 13 e 14 luglio, Stadio San Siro.

Da agosto a dicembre, invece, ci sono ancora date da stilare e da inserire nel calendario per i concerti a San Siro.